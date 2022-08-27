Akşener’e böyle dert yandı: ‘Maaş aldığımız gibi markete gidiyoruz, iki poşetle çıkamıyoruz’

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Ataşehir’de esnaf ziyaretinde bulundu. Bir esnaf, “Maaş aldığımız gibi markete gidiyoruz, iki poşetle çıkamıyoruz. Kirayı ödeyemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz” diyerek dert yandı.

Hakan KAYA

İYİ Parti lideri Meral Akşener‘in bugünkü durağı, İstanbul’un Ataşehir ilçesi oldu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karışlaşan Akşener, esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunları dinledi.

“GENÇLERİMİZ EVLENMEYE VE ÇOCUK YAPMAYA KORKUYOR”

Bir züccaciye dükkanına giren Akşener, dükkan çalışanına işlerin nasıl olduğunu sordu. Esnaf ise alım gücünün düşüklüğünden şikayet ederek, “Kimsenin alım gücü yok. Millet evine bir şey alamıyor. Bundan dolayı işlerimiz zayıf. Evimize ekmek götürebiliyoruz ama eskisi gibi değil. Gençlerimiz evlenmeye ve çocuk yapmaya korkuyor” yanıtını verdi.

“MAAŞ ALDIĞIMIZ GİBİ MARKETE GİDİYORUZ, İKİ POŞETLE ÇIKAMIYORUZ”

Başka bir çalışan da “Biz hiç iyimser bir şey konuşamıyoruz. Maaş aldığımız gibi markete gidiyoruz, iki poşetle çıkamıyoruz. Kirayı ödeyemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Bugün yemek pişiriyorsun, yarını düşünüyorsun” dedi.

1200 lira elektrik faturası geldiğini söyleyen giyim esnafı, “Günlük masrafımız çok fazla. Elemanların yemesi, içmesi, sigortası, buranın kirası… Mümkün olduğu kadar minimize etmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Ben üniversite mezunuyum. İktisat bölümünden mezun oldum. 17 yıldır burayı işletiyorum” dedi.

“SUNTANIN FİYATI 10-15 MİSLİ ARTMIŞ DURUMDA, İÇİNDEN ÇIKILACAK GİBİ DEĞİL”

İşlerin çok kötü olduğunu söyleyen bir imalatçı ise “İmalatta çok büyük sıkıntılar var. Sunta kullanıyoruz. Suntanın fiyatı 10-15 misli artmış durumda içinden çıkılacak gibi değil” şeklinde konuştu.

KADIKÖY’DE COŞKUYLA KARŞILANDI

Meral Akşener, katılacağı ‘sanatçı buluşması’ öncesi Kadıköy’de coşkuyla karşılandı.

Parti otobüsünden halkı selamlayan Akşener, daha sonra otobüsten inerek vatandaşlarla kucaklaştı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği Akşener’e bir vatandaş Fenerbahçe forması hediye etti. Akşener vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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