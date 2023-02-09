Akşener’e böyle yakındı: Çocuklar soğuktan donuyor





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş Pazarcık’ta depremzedelerin sıkıntıları dinledi. Çadır kentte yaşayanları ziyaret etti.

ATKISINI DEPREMZEDE GENCE VERDİ

Depremin merkez üssü Pazarcık’ta çadır kentteki depremzede bir genç, Akşener’e “Kimse gelmedi. Ölüler var çıkarmıyorlar. Kokmuş içeride. Çocuklar soğuktan donuyor. Çadır için yazıldım iki gün oldu. Beni bu çadıra koymuyorlar. Neymiş sağlık için kullanacaklarmış. Yanına bir çadır daha koyun ne olacak. Suriyelilerin hepsi oturuyor, ben giremiyorum. Çalışmadılar ya. Herkes öldü. Kaç gün bekledik gelsin çıkarsınlar diye” tepkisini dile getirdi.

Akşener, boyundaki atkısını çıkararak derdini anlatan gence boynuna sardı.

“ÇADIRLARINI İÇİNDE ÜŞÜYORUZ”

Alanda kurmayları ile birlikte gezen Akşener’e depremzede vatandaşlar, “çadırların içerisinde üç gündür titriyoruz soğuktan, ısınamıyoruz” diyerek dert yandı.

Akşener, de “Tüp için sayın Erdoğan ile görüştüm. Şimdi buraya da onu göndermesini sağlayacağız” yanıtını verdi.

“YAĞMALAR YAPILIYOR”

Yaşlı bir çift ise, bölgede yağmaların yaşandığını belirterek, “Suriyeliler, evimizde ne var ne yok çalmış. Buna bir çare bulunsun” diyerek yardım talebinde bulundu.

İKİ ÇOCUĞU İLE ORTADA KALAN GENÇ ANNEYE BARINMA SÖZÜ VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki çocuğu ile sokakta kalan bir anneye de “Ankara’ya gelebilir misin, barınma sorununu ben karşılayacağım. Sonra da istediğin zaman dönebilirsin” dedi.