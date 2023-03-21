Akşener’e çiçek verdiği için sürgün edilen öğretmen aday adayı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 20 Temmuz 2022 günü Giresun ile bazı ilçelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Aynı gün Bulancak ilçesine giden Akşener, ilçe meydanında konuşma yaptığı sırada, kalabalık arasında bulunan 21 yıllık öğretmen Mustafa Dizdar, Akşener’e bir buket çiçek verdi.

Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Meral Akşener’e çiçek veren öğretmen hakkında soruşturma açtı.

Soruşturmada Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe öğretmeni olan Mustafa Dizdar’a brüt aylığının yarısının kesilmesine karar verildi.

Ardından da 65 kilometre uzaklıkta bulunan Güce ilçesindeki Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne sürgün edildi.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Meral Akşener’e çiçek verdikten sonra başına gelmeyen kalmayan, önce maaş cezası ardından sürgüne uğrayan Mustafa Dizdar, İYİ Parti il binasında 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

“BAYRAK YARIŞINDA GÖREV ALMAK İSTEDİM”

Türkiye’nin 20 yıldır liyakatsiz bir şekilde yönetildiğine vurgu yapan Dizdar, “Bu durumun tam tersine çevrilmesi ancak tabandan başlayacak bir hareket ile mümkündür. Bu hareketin öncüsü olmaya gönüllü, ona gönül vermiş biri olarak ben, projelerimle birlikte milletvekilliği adaylığımı açıklıyorum. Bu bayrak yarışında görev almak istedim. Mecliste yapmış olduğum çalışmaları televizyonlarda izlediğiniz zaman, işte ben Mustafa Dizdar’a doğru yere oy verdim gururunu onurunu yaşatmak için ben buradayım” dedi.,

Dizdar daha sonra kent için hazırladığı projeler hakkında bilgi verdi.