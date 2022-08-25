Akşener’e dert yanan esnaf: Bu sistemde 50 yıl çalışsak ev sahibi olamayız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sultangazi’de esnafı ziyaret etti. Telefon aksesuarları satan bir esnaf Akşener’e “Evimiz babadan kalma. Bu sistemde 50 yıl çalışıp ev sahibi olamayız.” diye dert yandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf gezilerine İstanbul’un Sultangazi ilçesinde devam etti. Esnaf, işlerin durgunluğundan ve geçim sıkıntısından yakındı.

“BU SİSTEMDE 50 YIL ÇALIŞIP EV SAHİBİ OLAMAYIZ”

Bir telefon aksesuarları satan dükkana giren esnaf, gelen malların dövize endeksli olduğu için çok zorlandıklarını söyledi. Esnaf, “Evimiz babadan kalma. Bu sistemde 50 yıl çalışıp ev sahibi olamayız.” diye konuştu. Ev kiralarının semtlerinde ortalama 5 bin liradan başladığını söyleyen bir vatandaşta artan fahiş kira fiyatlarından dert yandı.

Bir kafeye giren Akşener, esnafa “İşler nasıl?” sorusunu yöneltti. Esnaf, “İşler zayıf, çalışanları çıkarttık. Kendi kendimizi geçindiriyoruz. Çorbamız kaynıyor. Elektrik 2 bin 500- 3 bin TL civarı geliyor. Eskiden 300-500 geliyordu. Yüzde 500 zam. Büyük kızım burada iş bulamadı. Londra’ya gitti. Orada çalışıyor.” ifadelerini kullandı.