Akşener’e haykırarak isyan etti! “Biz Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yaptık ama…”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl gezisinde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akşener 'i çeviren yurttaşlar hayat pahalılığı ve işsizlikten şikayet ettiler.
Meral Akşener, Bingöl 'ü geniş bir ekiple gezdi. Akşener 'in Bingöl ziyaretine Lütfü Türkkan da eşlik etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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