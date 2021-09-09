Akşener’e sevgi seli.. Adeta miting yaptı.. Flaş iktidara yürüyüş açıklaması!





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’de 5 maaş, 11 maaş alan bürokratlar olduğunu anımsatarak “Haram olsun, zıkkım olsun” dedi. Akşener, “Böyle bir durumda bin 500 lira emekli maaşı alan kardeşlerim var. Bin 500 lira ile geçinilir mi? Ama işte şuculuk, buculuk diyene oy verirseniz çırak çıkarsınız” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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