Akşener’e Trabzon’da sloganlı karşılama

Yaklaşık 17 aydır yurt genelinde ziyaretler gerçekleştirip vatandaşların dertlerini dinleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün bir kez daha Karadeniz’de…

İsmail AKDUMAN

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Akşener, 20 Mayıs’ta Rize İkizdere ve Çayeli ziyaretleri sırasında provokatif girişimlerle karşılaşmış, o gün Rize’de yaşananlar ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından “Daha neler olacak neler… Bunlar iyi günler” sözleri ile değerlendirilmişti.

Akşener, kamuoyunda büyük tartışma yaratan olaylar ve sözlerden sonra bugün bir kez daha Karadeniz’e gitti.

Trabzon Havalimanı’nda partililer tarafından halk oyunları eşliğinde coşkuyla karşılanan Akşener, “Gençliğin umudu Meral Akşener”, “Trabzon seninle gurur duyuyor”, “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları eşliğinde Rize’ye hareket etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize Fındıklı’da CHP’li Ali Saatçi’nin yeğeni Onat Saatçi’nin cenaze törenine katıldı, ardından da Artvin Arhavi’de Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nu ziyaret etti.

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