Akşener’i gören üniversite öğrencileri ağlayarak isyan ettiler! Herkes duygusal anlar yaşadı..





Zile’de Akşener’i gören bir genç, “Herkes yurtdışına kaçıyor, biz fakir ailelerin çocuğu olduğumuz için gidemiyoruz. 22 yaşındayım. Artık yatamıyoruz, ‘ne yapacağız’ diye. Çalışıyorum, bazı yerlerden paramı alamıyorum” diye konuştu. Başka bir genç de “KYK başımıza bela. Üniversite mezunuyum iş arıyorum, her türlü şartta da çalışmaya hazırım. Gazi Makine Mühendisliği mezunuyum. Çiftçi çocuğuyum” dedi. Bir genç de “İnsanlar yurt dışına gidiyorlar, biz fakir ailelerin çocukları kalıyoruz. Gelecek kaygımız çok yüksek artık, uyuyamıyoruz bile” diye konuştu. Akşener'e seslenen diğer bir genç ise üniversitede okurken tarlada çalıştığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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