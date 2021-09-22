Akşener’i şok eden tepki.. Ne diyeceğini bilemedi! KHK’lı polis bağıra bağıra isyan etti!





İstanbul Çatalca'da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e derdini anlatan KHK'lı bir polis memuru, dert yandı. Hakkâri’de, Van’da görev yaptığını söyleyen eski polis; "Rüşvet yemedim, haram yemedim. Onca arkadaşım yanımda şehit oldu, suçum bu mu? Paramparça oldu arkadaşlarım. Hendek operasyonlarında vardım. 14 ay yastığa, ‘oğlum’ diye sarıldım. O hukuk bir gün geri dönecek. Döndüğünde var ya onun hesabını soracağız biz. Bak elim ayağım titriyor benim ne suçum var? Ailem dağıldı, yuvam yıkıldı" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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