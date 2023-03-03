Akşener’in açıklamasına AKP’den ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘göreve’ çağır yapmıştı….
Akşener’in bu açıklamasının ardından AKP’den ilk yorumu, AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bülent Turan yaptı.
Bülent Turan, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!” ifadelerini kullandı.