Akşener’in istifasını istediği İYİ Partili başkan: Genel başkanımız ısrar ederse istifa edeceğim

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ortaklarının eşlerini boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini öne sürmüş ve kadınlara yönelik tepki çeken cümleler kurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ay’ın istifasını istedi. Akşener’in istifasını istediğini doğrulayan Ömer Ay, “Henüz istifa etmedim. Genel başkanımız ısrar ederse istifa edeceğim” dedi.

Müslüm EVCİ

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, geçtiğimiz günlerde partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ortaklarının eşlerini boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini, bir ilçe belediye başkanı ve şoförünün ise Yıldız isimli kadını paylaşamadığını öne sürmüştü. İl özel idare başkanının dördüncü veya beşinci eşini aldığını ileri süren Ay, “Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizilerine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız” diyerek tepki çeken açıklamalarda bulundu.

AKŞENER İSTİFASINI İSTEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kadınlara yönelik söylemleri yüzünden Ömer Ay’ın istifasını istedi.

“GEREKİRSE İSTİFA EDECEĞİM”

Ömer Ay, bugün katıldığı bir radyo programında partisinden henüz istifa etmediğini ancak Akşener’in ısrarcı olması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı. Ay, “Henüz istifa etmedim ancak arkadaşlarla istişaremiz devam ediyor. Genel Başkanımız istifamızı istedi. Çok büyük bir mücadele veriyor. Genel başkanımızı asla üzmeyeceğim. Gerekirse istifa edeceğim. Ancak istifa etmek, İYİ Parti’yi bırakmak anlamına gelmez. Hala İYİ Parti İl Başkanıymış gibi çalışmaya devem edeceğim. Meydanı asla AK Partililere bırakmayacağım. İYİ Parti’yi Nevşehir’de birinci parti yapıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“KADINLARA YAPTIĞIM HAKARET YOK”

“Ben kadınlara hakaret etmiş değilim. Ben erkeklerin birer cinsel obje olarak kullandıklarını anlatmaya çalıştım” diyen Ay, “Kadınlara yaptığım bir hakaret yok. Ben kadınlarımızı son derece değerli buluyorum. Bütün kadınlarımıza da bu vesileyle saygılar sunuyorum. Ben kadınları öteden beri bir insan olarak gören, bir obje olarak görmeyen bir anlayışa sahibim. Hiçbir kadına hakaret etmedim. Ben AK Partili eli yolsuzlukla kirlenmiş bazı bürokratların, belediye başkanının ve il genel meclisinin başkanın kadınları bir obje olarak kullandığını ifade ettim. Henüz istifa etmedim. Genel başkanımız ısrar ederse de istifa edeceğim”

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