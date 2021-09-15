Akşener’in vatandaşla diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini Iğdır’a bağlı Tuzluca ilçesinde sürdürdü. Akşener’e geçinememekten dert yanan bir esnaf, Akşener’in, “Bu akşam mesela ne pişirmiştir eşin” sorusuna, “Ne söyleyeyim? Kırmızı et mi diyorsun? Tövbe! Bir esnaf olarak bana değil, bir vatandaşa sor. Kaç ay, kaç sene acaba eti görebiliyoruz? Hadi bir bayramdan bayrama” dedi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Akşener, “Milletimizin ocağında gözü, cebinde eli olanlardan hesabı birlikte soracağız.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini Iğdır merkezde sürdürdü. Bir bakkala giren Akşener, çalışanlara işlerin nasıl olduğunu sordu. İşlerin kötü olduğunu söyleyen esnaf market zincirlerinden şikayet etti. Esnaf, ” BİM’ler, A-101’ler, ŞOK’lar 80 bin nüfuslu Iğdır’a 150 tane şube açmışlar. Küçük esnafları tamamen bitirmeye çalışıyorlar. Kırtasiye satıyorlar, bisiklet satıyorlar, hırdavat satıyorlar bütün her şeye el atmışlar.” dedi.

“ÇOK ZOR DURUMDAYIZ”

Gelen faturalardan da şikayetçi olduklarını söyleyen esnaf, “Su doğalgaz, elektrik faturaları bunlar bizi bitirmekte. Mesela Bağ-Kur. Bağ-Kur çok yüksek. Binin üzerinde ödemekteyiz” ifadelerini kullandı. Bakkalda çalışan diğer vatandaş da “Şu anda bu dükkana ayda 450 TL elektrik parası gelmiş. Kira 20 metrekareye 28 bin lira zaten kira ödüyoruz. Çok zor durumdayız” diyerek yaşadıkları zorluğu anlattı.

“MİLLET TELEFON ALAMIYOR”

Bir cep telefonu satan dükkana giren Akşener, buradaki esnafa işlerin nasıl olduğunu sordu. Esnaf ise işlerin kötü olduğunu belirterek, “Bu şartlar altında geçinemiyoruz. Bin 300 lira Bağkur borcu, bin lira elektrik borcu, yemesi içmesi, şu anda arabama yakıt bile alamıyorum.3-4 ay bizi kapattılar, hiçbir şekilde destek çıkılmadı. İran’ da devlet yönetiyor, Nahçıvan’ da yönetiyor, biz de devlet yönetiyoruz. (elindeki telefonu göstererek) Şu telefon İran’da bin 500 TL, bizim burada 3 bin TL. 3 bin TL’nin yarısı vergi, şu an biz o vergiyi ödüyoruz. Millet telefon alamıyor. Iğdır’da yaşıyoruz, saydığım ülkelere sınırız ve biz Türkiye’de telefon satamıyoruz.” diyerek dert yandı.

“4 ÇOCUĞUM VAR, BEN BUNLARI NASIL DOYURAYIM?”

Akşener’e kendisinin usta olduğunu belirten Sönmez isimli bir vatandaş ise 4 çocuğunun olduğunu ve çocuklarını geçindiremediğini belirterek, “Günde en az 10 eve girip, çıkıyorum. Bu milletin nasıl bir dertli olduğunu bir görseniz… Hangi eve girsem ustalık parası istemeye utanıyorum. Benim şu anda 4 tane çocuğum var. İki tane lise, bir tane de yeni bebek. Ben bunları nasıl doyurayım? Utanıyorum oradan para istemeye. Oradan isteyemediğim parayı ne yapacağım? Çocuğumu geçindiremiyorum. Ekonomi Bakanı’mız diyor ya; “Dolar yükselince her şey yükseliyor” E, dolar düşüyor da niye düşmüyor?” diyerek dert yandı.

“ET Mİ? O NE YA?”

Akşener, Sönmez ustaya ne kadar et aldığını sordu, Sönmez usta ise şaşkın bir ifadeyle “Et mi? O ne ya? Kurban Bayramı’nda kestiğim et sonu bitti. O da yani kestik ama nasıl kestik.” şeklinde cevap verdi.

TELEFONU ELİNE ALDI EŞİNE NE YEMEK YAPTIĞINI SORDU

Akşener daha sonra Sönmez ustaya eşinin ne yemek yaptığını sordu. Sönmez ise bilmediğini söyleyince Akşener telefon açıp sormasını istedi. Bunun üzerine Sönmez usta eşini arayarak ne yemek yaptığını sordu, Akşener, bu sırada telefonu alarak Sönmez ustanın eşine ne yemek yaptığını sordu.

Telefonla görüşmesini tamamlayan Akşener, “Kızartma yapmış” dedi. Sönmez usta ise, “Çok şükür, şükür etmekten başka bir şeyimiz yok.” diyerek cevap verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞTI

Akşener, Sönmez ustayla yaşadığı diyaloğu, sosyal medya hesabından da “Sönmez kardeşim acı gerçeklerimizi anlatırken ki samimiyetiyle hepimizin yüzünü gülümsetti… Milletimizin ocağında gözü, cebinde eli olanlardan hesabı birlikte soracağız.” notuyla paylaştı

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