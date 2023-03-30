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30 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineAkşener'in ziyaret ettiği Adıyamanlı depremzededen Erdoğan'a helallik isyanı!

Akşener’in ziyaret ettiği Adıyamanlı depremzededen Erdoğan’a helallik isyanı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Akşener’in ziyaret ettiği Adıyamanlı depremzededen Erdoğan’a helallik isyanı!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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