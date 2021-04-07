Aksigorta, yeni nesil dijital sigortacılığa telekomünikasyonla ivme kazandırdı

İSTANBUL (AA) – Vodafone ve Aksigorta iş birliğiyle kurulan Vodafone Sigorta ve Aracılık Hizmetleri, Aksigorta'nın müşterilerine ulaşabileceği yeni bir kanal olarak sektörde yerini aldı.

Aksigorta açıklamasına göre, yeni nesil sigortacılığı dijital ağlarla kuran Aksigorta, gerçekleştirdiği iş birliği ile telekomünikasyon sigortacılığını da hayata geçirmiş oldu. Aksigorta güvencesiyle hayat dışı sigorta sektörüne adım atan Vodafone; ferdi kaza, DASK, konut gibi çok sayıda ürünü müşterilerine sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Esra Öge, gerçekleştirilen iş birliği ile Aksigorta'nın, dijital yetkinliklerini bir basamak daha artırdığını belirtti.

Aksigorta olarak her alanda dijitalleşme stratejisini gündemlerinde tutarak kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık anlayışıyla müşterilerin çözüm ortağı olmayı sürdürdüklerini aktaran Öge, şunları kaydetti:

"Bu amaçla Vodafone ile iş birliği yaparak yeni nesil dijital sigortacılığı, telekomünikasyon ile birleştirerek bir üst seviyeye taşıdık. Hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle Vodafone, Aksigorta'nın bilgi, birikim, deneyim ve güvenilirliğini arkasına alarak Vodafone Yanımda uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden ürün sunmaya başladı. Tüm acentelerimizi dijital dönüşüme hazırlamak, gelir ve operasyonel verimliliklerini artırmak ana amacımız. Müşterilerimize diledikleri zaman, diledikleri yerden sigorta satış ve hizmetlerine erişebilme özgürlüğü sunuyoruz."