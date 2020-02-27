Alan Pardew’un antrenmanını taraftarlar bastı

Hollanda Eredivise Ligi’nden ADO Den Haag’ın teknik direktörü Alan Pardew takımın başına geçtiğinden bu yana altı maç oynadı ve yalnızca birini kazanabildi. Düşme potasında olan takımın endişeli taraftarı durumun iç yüzünü öğrenmek için Pardew’in kadrosuyla yaptığı antrenmanı bastı.

Yaklaşık 10 taraftar sahaya kadar girerek antrenmanı durdurdu ve Pardew’den sürece dair geri dönüş aldı. Göreve geldiği ilk maçta ligde son sırada bulunan Waalwijk’i 2-0 yendikten sonra maç kazanamayan ADO Den Haag, 18 takımın bulunduğu Eredivise’de 17. sırada bulunuyor. Pardew ve yardımcısı Chris Powell’ın sıcak bir karşılamada bulunduğu ekip, herhangi bir zorluk veya sorun çıkarmadı.

Sarı yeşilli ekibin yöneticisi Mohammed Hamdi, “ADO, Hollanda’daki en sadık ve arzulu taraftarlara sahip. Taraftarlar kulübün bu sürecinde elinde geleni yapmak ve oyuncularını desteklemek istiyor” şeklinde konuştu.