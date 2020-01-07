Alanya’da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Yazan:
Alaturka Online
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İlçe sabah saatlerinde başlayarak aralıklarla devam sağanak yağış akşam saatlerinde ise etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Alanya’ya bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki dere taştı, araçlar göle dönen yollardan güçlükle geçti.

İHA

Bazı caddelerde rögarlar taşarken, birçok ev ve işyerini de su bastı. Taşan derede mahsur kalan bir vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

İHA

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, Alanya Belediyesi ekipleri de su basan işyerleri ve evlerin suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. İHA

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