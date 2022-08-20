Alanya’da yanan ağaçların yerine yeşil ağaçların kesilmesi tepki topladı

Antalya’nın Alanya ilçesi Bayır Kozağacı Mahallesi’nde, geçen yıl yaşanan yangından etkilenen alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘ağaç kesim’ işlemi tepki çekti.

İsmail AKIN

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Alanya Bayır Kozağacı Mahallesi’nde, önceki yıl yaşanan yangın felaketinde yanan ağaçların yerine sağlam ağaçların kesilmesi tepki çekti.

Yangın bölgesindeki ormanlık alanda yangından zarar gören emtianın taşınması için yeni yollar açıldığını ancak yanan ağaçların olduğu gibi durduğunu yeşil ağaçların kesiminin yapıldığını belirten CHP Alanya ilçe Başkanı Başkanı Coşkun Karadağ, şu açıklamayı yaptı;

“Bayır Kozağacı mahallemizde yaptığımız gezi ve incelemeler sonucu gördük ki yanan ağaçların değil yanmamış ve değeri daha yüksek ağaçların kesimi yapılmaktadır. Mahalle halkı bu duruma çok öfkeli, ormanların katledilmesine göz yummak istemiyorlar ve bu ağaçların kesilmemesi için kararlılar. Ayrıca yanan bölgelerden kaçan canlılar bu yeşil ormanlara sığınmış vaziyette. Yangında zarar gören emtianın bırakılarak yeşil ağaçların kesilmesi ile canlıların yaşam alanları tamamen kaybolmaktadır”

MECLİSE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın da yangın bölgesindeki kesim işlemleri konusunda meclise bir araştırma önergesi verdiğini aktaran Karadağ, şöyle konuştu:

“Önergede; Bayırkozağacı Mahallesi’nde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangından etkilenen alanda ağaç kesme işlemi yaptırılmaya başlandığı yangından etkilenen alanda yapılan kesimin yanı sıra yangın alanının dışında kalan yeşil alanlarda da özel bir şirket tarafından kesim işlemi yapıldığının iddia edildiği belirtilmiş, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 34. ve 40. maddeleri gereği, kesim işleminin öncelikle orman köylüleri ve onların kurduğu kooperatiflere yaptırılması gerektiği belirtilerek bu kapsamda;

-Yangından etkilenen alanın dışında kesim yapılıp yapılmadığı,

-Özel bir şirket tarafından yapılan kesim işinin öncelik hakkı bulunan köylülere teklif edilip edilmediği,

-Tomruk bedellerinin ne olduğu ve kimlere satıldığı gibi soruların araştırılması istenmiştir.”

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