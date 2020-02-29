Alanyaspor 1 – Beşiktaş 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yendi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Welinton, N’sakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 64 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 88 Bammou), Junior Fernandes (Dk. 75 Mustafa Pektemek), Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Lens (Dk. 62 Boateng), Boyd (Dk. 78 Diaby), N’Koudou (Dk. 89 Güven Yalçın), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 37 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 ve Dk. 87 (penaltıdan) Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 42 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens’in şutunda, top yandan auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N’Koudou’nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Boyd’un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz’ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

33. dakikada Junior Fernandes’in pas verdiği Bakasetas’in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut’un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes’in kafa vuruşunda, top kaleci Karius’un solundan filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Boyd’un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül’ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Efecan Karaca’nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cisse’nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

51. dakikada Gökhan Gönül’ün ceza sahası sağ çaprazından pasında Hutchinson’un ceza yayı üzerinden sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta gitti.

54. dakikada Hutchinson’un ceza sahasında topla buluşturduğu Elneny, penaltı noktasının gerisinde kaleye şut çekti. Savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Vida’nın altıpasın içinden şutunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Junior Fernandes’in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Karius topu iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Boyd ile verkaç yapan Elneny’in sağ çaprazdan ortasında, altıpas içinde müsait durumda bulunan Burak Yılmaz’ın eğilerek yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

85. dakikada ceza sahası içinde Burak Yılmaz’ın vuruşunda, meşin yuvarlak Caulker’in eline çarptı. Bu pozisyonda hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona’nın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2.

Karşılaşma, Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: “Ülkemiz bunun altından da kalkmasını bilecek güçtedir”

“Kazanmak çok güzel. Bu zor şartlarda üç puan almak çok sevindiriciydi”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: “Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık”

Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, zor şartlarda üç puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İdlib’de dün 33 şehit verildiğini, 32 vatan evladının yaralanmasından dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Takımdan herkesin çok üzüntülü olduğunu ifade eden Yalçın, kahraman askerlere Allah’tan rahmet, Türk milletine sabır, yaralı askerlere şifa diledi.

Sergen Yalçın, “Ülkemiz bunun altından da kalkmasını bilecek güçtedir.” ifadesini kullandı.

Maçı değerlendiren Yalçın, şöyle konuştu:

“Kazanmak çok güzel. Bu zor şartlarda üç puan almak çok sevindiriciydi. Alanya zor bir deplasman. Oyuncularımızın her gün biraz daha üstüne koyduğunu daha iyi görebiliyoruz. Takımımızın yavaş yavaş yukarıya çıktığını görmek bizi mutlu ediyor.”

Yalçın, sahada sağlam duran, iyi görüntü veren bir takım olarak yer aldıklarını dile getirdi.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatmalarına rağmen oyundan kopmayıp kazanmasını bildiklerini anlatan Yalçın, oyuncularını kutladı.

Sergen Yalçın, UEFA Kupası’na katılmak istemediğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, “Ben böyle bir açıklama yapmadım. Biz neden UEFA Kupası’na katılmak istemeyelim. Biz Beşiktaş olarak UEFA’ya da Şampiyonlar Ligi’ne de katılmak istiyoruz. Hedefimiz oynadığımız müsabakaları kazanmak. Ligi nerede bitiririz bilemiyorum. Son maça kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ben maçlarda gol kaçırmaya değil, pozisyona girmeye bakıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Karius’un yediği golden dolayı eleştirilemeyeceğini savunan Yalçın, tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu vurguladı.

– Bulut: “Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, şehitlere Allah’tan rahmet, Türk milletine sabır diledi.

Maçta zincirleme hatalar yaptıklarını belirten Bulut, Beşiktaş’ın ikinci golündeki pozisyonun penaltı olmadığını savundu.

Erol Bulut, şunları kaydetti:

“1-0 öne geçmemize rağmen hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maçın tamamına konsantre olamadık, basit hatalar yaptık. Rakibe verdiğimiz gol pozisyonlarını bugüne kadar hiçbir maçta bizim takım vermedi. Bunu sorgulayacağız. Kısa sürede bunu çözmemiz gerekiyor. Önümüzde kupada yarı final maçı var. İnşallah bunu çözüp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu takım buraya kolay gelmedi. İyi futbol oynayarak geldi. Sezonun en kötü oyununu oynadık. Bunu değiştirmemiz lazım. ”

Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz:



“Bugün Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmeksizin sahada bir bütündük”

Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ın takım kaptanı Burak Yılmaz, “Bugün Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmeksizin sahada bir bütündük. Bir pankart asılmıştı, ısınmada onu gördük: ‘Bir ölür, bin diriliriz’ diye. Böyle bir ülke olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

Burak Yılmaz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir günde kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyemeyeceğini belirtti.

Alanyaspor taraftarlarına da teşekkür eden Burak, “Bugün Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmeksizin sahada bir bütündük. Bir pankart asılmıştı, ısınmada onu gördük: ‘Bir ölür, bin diriliriz’ diye. Böyle bir ülke olduğumuzu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını anlatan vurgulayan Burak, böyle bir günde kendilerinin de içinin yandığını kaydetti. Söylenecek çok şeyin olmadığını dile getiren Burak Yılmaz, “Devlet büyüklerimiz, devletimiz bir şey isterse maddi manevi, ne istiyorsa yapmaya hazırız. Bugün Süper Lig oyuncuları birbirimizle konuştuk. Herkes çok üzgün. Sayın Başkanımız Nihat Özdemir bizimle oldu. Aradı, destek oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Çok söylenecek şey yok. Üzüntülüyüz.” diye konuştu.

Beşiktaş, iki hafta sonra kazandı

– Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, 2 hafta sonra ligde 3 puan aldı

– Burak Yılmaz, ikinci golden sonra takım arkadaşlarıyla tribüne koşarak asker selamı verdi

Süper Lig’in 24. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, iki hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından önceki son 2 maçında 1 puan alabilen siyah-beyazlı takım, 24. haftada rakibini evinde yenerek, ligdeki 12. galibiyetini elde etti ve puanını 40’a çıkardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor’u 2-1, Gaziantep FK’yi de 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 22. haftada Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu ve 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

– Burak Yılmaz ikinci golden sonra asker selamı verdi

Aytemiz Alanyaspor maçında biri penaltıdan iki gol atan Burak Yılmaz, bu sezon ligde gol sayısını 10’a çıkardı.

Burak, penaltıdan kaydettiği ikinci golden sonra takım arkadaşlarıyla tribündeki taraftarlara koşup asker selamı verdi. Mehmetçiğe destek veren Burak Yılmaz, kolundaki kaptanlık pazubandını çıkarıp, üzerindeki Türk bayrağını öptü.

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar

– Karşılaşma öncesi, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

– Futbolcular sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartla çıktı

– Taraftarlar Türk bayraklarıyla yer aldıkları tribünlerde sık sık “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde slogan attı

– Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçına göre ilk 11’de tek değişikliğe gitti

– Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11’e göre 2 değişiklik yaptı

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” pankartıyla çıktı.

Aytemiz Alanyaspor’un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde sloganı attı.

Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde “Gök girsin, kızıl çıksın” yazılı büyük Türk bayrağı ile “Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz” yazılı pankart açtı.

Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, “İlk 11’imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız” notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

– Yalçın’dan tek değişiklik

Beşiktaş, geçen hafta 2-2 sona eren Trabzonspor maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Boateng’in yerine Boyd’u sahaya sürdü.

Yalçın, ilk 11’ini Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boyd, N’Koudou, Burak Yılmaz’dan oluşturdu.

Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

– Aytemiz Alanyaspor’da 2 değişiklik

Ev sahibi ekipte teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta Demir Grup Sivasspor’a 1-0 yenildikleri maçın 11’inde 2 değişikliğe gitti.

Bulut, Musa Çağıran’ın yerine Ceyhun Gülselam, Bammou’nun yerine de Junior Fernandes’e şans verdi.

Ev sahibi ekibin ilk 11’i Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N’sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse’den oluştu.