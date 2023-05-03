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3 Mayıs 2023
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Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Corendon Alanyaspor 2 günlük iznin ardından dün top başı yaptı. Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam eden turuncu yeşilli ekip, bugünkü antrenmanına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde devam etti. Teknik direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Antrenmanın sonunda ise teknik direktör Ömer Erdoğan’ın doğum gününü taraftarlar ve futbolcular pasta keserek kutladı.

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