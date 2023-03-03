Alanyaspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11’ler belli oldu!

Francesco Farioli’nin ayrılmasının ardından takımı Ersun Yanal’a emanet eden Alanyaspor, ilk maçına Başakşehir karşısında çıkıyor. Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak açılış maçında iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor. 40 puanla 4. sırada bulunanan Başakşehir zirve yarışına devam etmek, 3 maçtır kaybeden ve 25 puanla 11. basamakta bulunan Güney ekibi ise Yanal’la birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor.
Alanyaspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Alanyaspor-Başakşehir maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Zorbay Küçük’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Alanyaspor-Başakşehir 11’ler:
Alanyaspor: Runarsson, Feddal, Fatih, Furkan, Cavaleiro, Umut, Fer, Efkan, Yusuf, Efecan, Ahmed Hassan
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka