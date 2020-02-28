Alanyaspor Beşiktaş özet! BJK ikinci yarı açıldı! (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig 24. hafta Alanyaspor Beşiktaş maçı ile başladı. Zirve takibini sürdüren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Alanyaspor 37. dakikada Fernandes’in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş’a 1 puanı getiren gol ise 70. dakikada Elneny’nin ortasında Burak Yılmaz topu kafayla ağlara göndermesiyle geldi. Dakika 87’de hakem penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş’ta penaltıyı kullanan Burak Yılmaz topu ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu. İşte Alanyaspor Beşiktaş maçı özeti…

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

UMUT NAYİR’DAN MEHMETÇİK AÇIKLAMASI

Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş’ın yıldızı Umut Nayir, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Suriye’de şehit olan askerlerimizi anan 26 yaşındaki forvet, “Bir yandan da suçlu hissediyoruz, insanlar orada can verirken, biz burada maçlara çıkıyoruz. Biraz acıları içselleştirebilsek, belki bu kadar acı olmayacak” ifadelerini kullandı.

İşte Umut Nayir’in sosyal medyada gündeme oturan açıklamaları;

“Maçla ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Tarifi zor, çok acı. Bir şehidimize çok üzülürken, sayısını bile söylemesi doğru değil. Nasıl doğru davranılır falan, konuşması, tarif etmesi zor. Milletimizin başı sağ olsun.”

“BU ACILARI İÇSELLEŞTİREBİLSEK…”

“Bir yandan da suçlu hissediyoruz, insanlar orada can verirken, biz burada maçlara çıkıyoruz. Biraz acıları içselleştirebilsek, belki bu kadar acı olmayacak. İşimize devam etmemiz söyleniyor, işimize devam ediyoruz ama çok sağlıklı bir ortam olduğu söylenemez şu anda oynamak için.”

“BELKİ DE BU YAPTIĞIMIZ İKİYÜZLÜLÜK”

“Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz burada ölümlere üzülüyoruz ama insanın doğasında ikiyüzlülük var, riyakarlık var. Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük. Biz burada oynarken, aileler bir şey yapamıyor orada. Bir şey konuşmak belki de çok doğru değil.”