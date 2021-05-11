Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

ANTALYA (AA) – Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a evinde 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri için tarifi zor bir maç olduğunu söyledi. Skor avantajını yakaladıktan sonra maçı rahat kazanabileceklerini düşündüklerini aktaran Atan, "Erzurumspor sahada havlu atmış gibi gözüküyordu ama kendi kalemize attığımız gole kadar. İkinci yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum, oyunu forse ettik. Çok pozisyona girdik. Fakat bitiricilik kısmında bu maçta da bir türlü üçüncü golü atıp sonlandıramadık. 2-2 olduktan sonra da Erzurumspor çok iştahlandı. Bir ortayla maçı 3-2 kazandılar." ifadelerini kullandı.

– Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor antrenörü Şenol Fidan aldıkları galibiyete rağmen küme düştükleri için son derece üzgün oldukları söyledi.

Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Burada 3 gol atarak galip geldik ama bir teselli oldu. Son hafta maçımız olmadığı için küme düşmemiz kesinleşti. En büyük üzüntümüz bu şekilde. Ama Erzurumspor çok güçlü bir takım ve güçlü bir camiadır. Önemli olan kaybetmek değil, vazgeçmemek. Tabii ki Erzurumspor camiası hiç vazgeçmedi. İnşallah seneye biz bu ligde olacağız."﻿