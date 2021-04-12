Alanyaspor-Denizlispor maçının ardından

ANTALYA (AA) – Süper Lig'in 34. haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, iyi bir geri dönüşle maçı kazandıklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlen basın toplantısında, kendileri için önemli bir maçta galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Hafta içi maçın hazırlıklarını iyi yaptıklarını dile getiren Tokatlı, "Geriye düşmemize rağmen maçı iyi bir geri dönüşle kazandık. Bunun için oyuncularımızı mücadele ve kazanma arzusundan dolayı kutluyoruz. Tabi burada rakibimizin de iyi mücadele etmesi, oyunu güzelleştirmesi, ortaya güzel futbol ve mücadele çıkarttı. İzleyenlere güzel bir futbol seyri verdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Alanyaspor'un hedefinin ligi ilk beşte bitirmek olduğunu ifade eden Tokatlı, kalan maçlarda da galip gelerek hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

– Hakan Kutlu: "Skor 2-2 olduktan sonra da yine girdiğimiz gol pozisyonları vardı"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Eksik oyuncularına rağmen 2-0 öne geçtiklerine dikkati çeken Kutlu, "Maçı 3-2 kaybetmek bizi oldukça üzdü. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu vardı. Hem skor hem de oyun olarak üstün götürdüğümüz bir maçtı. Skor 2-2 olduktan sonra da yine girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Yüzde yüz olan penaltı pozisyonu vardı, ancak verilmedi. Neye göre değerlendiriliyor anlam veremiyorum. Kimse beni o pozisyonun penaltı olmadığına inandıramaz." şeklinde konuştu.

Alanyaspor deplasmanına 7-8 eksik oyuncuyla geldiklerini anlatan Kutlu, kaleyi altyapı takımından getirdikleri Abdulkadir Sünger'e teslim ettiklerini kaydetti. Kutlu, genç kalecinin de iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

Hakan Kutlu, 8 günde 3 maç oynadıklarını belirterek, bu yoğun tempoda rakip takımlara göre daha az dinlediklerini savundu.

Bu konuyu federasyona sorduklarını anlatan Kutlu, "Bize 'her takıma bir dönem böyle denk geliyor' diyorlar. Bakıyorum her takıma 1 kere böyle geliyor. Her takıma 1 kere gelen döngü bize 6 kere geliyor. Biz teknik adamlar olarak saatin hesabını yapıyoruz. Konuyla ilgili yazıda yazdık, inşallah değiştirirler." dedi.

Bundan sonraki maçların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kutlu, "Önümüzdeki 5 maçımız bizim kümede kalmamızı belirleyecek maçlar. Ama bu rakiplerin her biri bizden 1 gün fazla dinlenerek maça çıkacak. Bugünkü rakibimiz de oyuncu kalitesi olarak önemli bir takım. Oynadığı oyunda da etkisini gösteriyor. Maçın sonralarına doğru bir günlük fazla dinlenme maçın gidişatına etki ediyor. İnşallah bu durum düzelir." ifadelerini kullandı.