Alanyaspor-Fenerbahçe (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi’ne Son 16’da veda eden Fenerbahçe, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Sarı Lacivertliler, 26. haftada Alanyaspor’a konuk oluyor. Lider Galatasaray’ın Konyaspor’a deplasmanda 2-1 kaybetmesi sonrası puan farkını azaltma şansı yakalayan Jorge Jesus’un ekibi, deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ersun Yanal’la ilk sınavını Başakşehir karşısında veren ve sahadan 3 puanla ayrılan Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Ankaragücü’ne 2-0 kaybetti. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Alanyaspor’da sakatlık sonrası tedavileri ve bireysel antrenmanları devam eden Fatih Aksoy, Zouhair Feddal, mide rahatsızlığı bulunan Jure Balkovec ve kart cezalısı Leroy Fer’in Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almıyorlar.

MAÇTAN DAKİKALAR

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Alanyaspor – Fenerbahçe ilk 11’ler

Alanyaspor: Runar Runarsson, Daniel Candeias, Furkan Bayır, Joher Rassoul, Yusuf Özdemir, Arnaud Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Ivan Cavaleiro, Efthimis Koulouris

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Zinedine Ferhat, Pedro Pereira, Oğuz Aydın, Idrissa Doumbia, Erencan Yardımcı, Mert Yusuf Torlak, Ahmed Hassan, Ümit Akdağ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia, Joao Pedro

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Joshua King, Serdar Dursun

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Alanyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe’de son dakika

Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamıyor. Fenerbahçe’de savunmanın kilit ismi Attila Szalai, Süper Lig’de bu sezon cezası sebebiyle ilk kez bir maçta forma giyemiyor. Szalai’nin yanı sıra Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique de sakatlıkları nedeniyle zorlu karşılaşma öncesi kafileye dahil edilmediler.

Alanyaspor’da son dakika

Ev sahibi Alanyaspor’da Fenerbahçe’ye karşı bu akşam, Ankaragücü maçında cezalı duruma düşen Leroy Fer forma giyemiyor. Fer’in yerine Lusamba oynuyor. Sakatlığı bulunan Fatih Aksoy da kadroda yok. Akdeniz ekibinde ayrıca Fatih’le birlikte Umut Güneş ve Yusuf Özdemir, kart sınırındaki oyuncular. Bu isimlerden kart görenler, ligde Giresunspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Derbi öncesi kart alarmı

Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası’na odaklanan Fenerbahçe’de, bu akşamki Alanyaspor karşılaşması öncesi sarı kart alarmı verildi. Alanya sınavı öncesi Kanarya’da sarı kart sınırında tam 7 futbolcu bulunuyor. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Sarı Lacivertliler, ligde Akdeniz ekibinin konuğu olduktan sonra Kadıköy’de Beşiktaş’la karşılaşacak.

Şimdiden uyardılar…

Teknik ekip, Milli aradan sonra oynanacak bu derbide bir sıkıntı yaşamamak adına söz konusu oyuncuları şimdiden, gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao kart görmeleri halinde, Siyah-Beyazlılar’a karşı takımlarını yalnız bırakacaklar.

Ligde kayıpsız 16 puan topladı

Sezonun ilk yarısında Alanyaspor’u sahasında 5-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig’deki son mağlubiyetini 8 Şubat 2023’te Kadıköy’de 3-0’lık sonuçla Galatasaray karşısında yaşamıştı. Kanarya, ligde daha sonra çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyerek, bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puanı kaptı.

Ersun Yanal 25. kez rakip

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor’un başında bu akşam Süper Lig kariyerinde 25. kez Sarı-Lacivertliler’e rakip olacak. Yanal’ın takımları, Kanarya’ya karşı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Tecrübeli hoca, SarıLacivertliler’le oynadığı son 8 maçı da kaybetti. Yanal, son zaferini ise 25 Şubat 2012’de Eskişehirspor’un başında 2-1’lik skorla almıştı.