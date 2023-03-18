Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

UEFA Avrupa Ligi’ne Son 16’da veda eden Fenerbahçe, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Sarı Lacivertliler, 26. haftada Alanyaspor’a konuk olacak. Lider Galatasaray’ın Konyaspor’a deplasmanda 2-1 kaybetmesi sonrası puan farkını azaltma şansı yakalayan Jorge Jesus’un ekibi, deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ersun Yanal’la ilk sınavını Başakşehir karşısında veren ve sahadan 3 puanla ayrılan Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Ankaragücü’ne 2-0 kaybetti. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Alanyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler:

Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Koka

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Osayi, İsmail, Arao, Zajc, Emre Mor, King, Valencia

Fenerbahçe’de son dakika

Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe’de savunmanın kilit ismi Attila Szalai, Süper Lig’de bu sezon cezası sebebiyle ilk kez bir maçta forma giyemeyecek. Szalai’nin yanı sıra Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique de sakatlıkları nedeniyle zorlu karşılaşma öncesi kafileye dahil edilmediler.

Alanyaspor’da son dakika

Ev sahibi Alanyaspor’da Fenerbahçe’ye karşı bu akşam, Ankaragücü maçında cezalı duruma düşen Leroy Fer forma giyemeyecek. Fer’in yerine Lusamba’nın oynaması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Fatih Aksoy’un ise henüz durumunun netleşmediği konuşuluyor. Akdeniz ekibinde ayrıca Fatih’le birlikte Umut Güneş ve Yusuf Özdemir, kart sınırındaki oyuncular. Bu isimlerden kart görenler, ligde Giresunspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar.