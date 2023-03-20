Alanyaspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! İşte çok konuşulan o an…

Bülent Yıldırım: Baskı hissederim. Başıma bir şey gelmesin diye bildiğim bütün duaları ederim.

Deniz Çoban: Peki, bir Merkez Hakem Kurulu hakemini niye böyle ateşe atar?

Bülent Yıldırım: Tamamen kendisinin değerlendirmesi gereken bir şey. Ben yorum yapamam. Ancak riskli bulurum. O maç trafiğinden, kamuoyu gündeminde olan tartışmalardan sonra salt hakemimi ve kendi kurulumu korumak için ben samimi söyleyeyim Hakan Ceylan’ı asla bu maça vermezdim.

Deniz Çoban: 12 tane Video Yardımcı Hakemi’miz var. Biz burada bas bas bağırdık 12 az diye. Hatta 12’yken bile bir hakemin bu kadar sık şekilde zor maçlara görevlendirildiğine şahit olmadık. 16 tane yeni isim eklendi 28 oldu. 28 olduktan sonra cumartesi günü Galatasaray – Kasımpaşa maçı Hakan Ceylan, ardından pazartesi günü İstanbulspor – Sivasspor, pazar günü Alanyaspor – Fenerbahçe… 3 tane maça niye verirsiniz? 28 tane Video Yardımcı Hakemi’niz var. Bu işin bir tarafı.