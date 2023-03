Alanyaspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! İşte çok konuşulan o an…

Deniz Çoban: Öbür tarafı da şu. Geçen hafta Mete Kalkavan hangi maçtaydı?

Bülent Yıldırım: Başakşehir – Beşiktaş

Deniz Çoban: Bir tane kırmızı kartlık pozisyon var. Mete Kalkavan, ‘Gördüm, faul, avantaj’ dedi. Disiplin uygulamadı. Video Yardımcı Hakem, devreye girdi ve Mete Kalkavan, kırmızı kart gösterdi. Bütün dünyada, en ilkel futbol ülkelerinde bile Video Yardımcı Hakem yardımıyla hakemin görmesi gereken bir karar düzeltilmişse, o müdahale doğruysa hakem kırık not alır değil mi? Kırık not aldığı için de cezaya girer. Serkan Tokat’ın müdahalesini Merkez Hakem Kurulu doğru bulmuş ki Serkan Tokat’a maç verdi. Mete Kalkavan da o zaman gözünün önündeki net bir kırmızı kartı atlamıştı ve notunun kırık olması gerekirdi. Mete Kalkavan demek ki kırık not almamış. Almamış ki bu maça gelmiş. Nasıl olmuş bu iş? Mete Kalkavan’ın bu maça atanmaması lazım normalde. Kırık not alması gerekirdi. Kırık not alıp bu maça atanmaması gereken hakemi bu maça atıyorsunuz ve maç bekleyen, maç alamayan hakemler de oturdukları yerde, ‘Mete Kalkavan hak etmeden maça atanırken ben niye atanmıyorum?’ diyorlar. Bir de hakem grubunu sıkıntıya sokuyorsunuz. Atamadığını da sıkıntıya sokuyorsunuz. Böyle bir pozisyonun yaşanmasıyla da tüm şimşekleri üzerinize çekiyorsunuz. Bu niye yapılır? Başakşehir maçında Halis Özkahya’ymış Mete Kalkavan’ın gözlemcisi. Mete Kalkavan’a kırık not vermesi gerekirken vermeyen gözlemci… Sabit Hacıömeroğlu da evden izliyormuş maçı. Halis Özkahya’ya da maç verilmiş bu hafta. Bir maçta bu 3 kişiden biri mutlaka hata yaptı. Bu 3 kişinin de maçı var. Ben ne anlayacağım bu işten?

Bülent Yıldırım: Ben anlamam gerekeni anlıyorum da bunu kamuoyu önünde beyan etmek istemiyorum.