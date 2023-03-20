Alanyaspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! İşte çok konuşulan o an…

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti. Mete Kalkavan ve ekibinin yönettiği karşılaşmada iki tarafı da etkileyen birçok tartışmalı karar dikkat çekti.
VALENCIA TARİHE GEÇTİ
Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enver Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Sauza’yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu. Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
FENERBAHÇE: MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE FENERBAHÇE’Yİ DOĞRUYORSUNUZ!
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ‘Sisteminize yazıklar olsun’ başlıklı paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler açıklamasında, “Sezonun 26. haftası itibarıyla ‘Bir daha olmaz’ dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.
GALATASARAY: LAFTA VAR, ORTADA YOK
Galatasaray Kulübü, Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama sert bir açıklama yaptı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması Milot Rashica’ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia’ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan’a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı
Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!’ Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz!” denildi.
BURAK KIZILHAN: HELAL ETMİYORUZ
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazanılan Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kızılhan, “Tüm yaşananlara rağmen bu akşam mükemmel oynayan takımımızı tebrik eder, taraftarımıza teşekkür ederim. Birkaç gündür oluşturulan gündem, bu maçta yaşananlar, verilen, verilmeyen kartlar, ofsaytlar, çizgiler… Bu sisteme yazıklar olsun. Adanaspor maçında benzer bir şekilde haklı pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterilmişti, bu akşam da aynı senaryoyu hep beraber gördük. Herkes için çok açık net bir pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçe’yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum; kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, takımımız ile beraber olmak için gelen taraftarlarımızın, camiamızın haklarını helal etmiyoruz” diye konuştu.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Alanyaspor – Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Alanyaspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları…
4. DAKİKADA EFTHIMIS KOULOURIS’İN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI, GOL KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: İzlerken Gustavo Henrique’nin ayağının geride olma ihtimalini zaten konuştuk. ‘Bakalım Video Hakem ve Video Hakem Çizgisi neyi gösterecek?’ dedik. Bugün gördüğümüz kadarıyla iki yardımcı hakem de çok formsuz, hakem de belli ki gündemden bir parça etkilenmiş. Video Hakem de buna dahil. Video Hakem, en doğru açıyla bunun ofsayt olmadığını ispat etti. Buraya kadar yardımcı hakemin bayrağı dışında hiçbir sorun yok.
Seçim Demirel: Maçı canlı izlerken de aslında bunun bir ofsayt olmadığını görmüştüm. Yardımcının bayrağı hatalıydı. VAR, doğru bir açıyla ispatını kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde o çizgiyi çekti.
Deniz Çoban: VAR odasının sesi çok kuvvetli geliyor herhalde ki Mete Kalkavan, gol işaretini yapmadan Efecan sevinmeye başladı. Herhalde duyuyor içerden gelen sesi. Aynı şey Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde de oldu. Oyuncu üzülmeye başladı daha hakem kararını vermeden. Çizgiden sonra buna benim de söyleyeceğim bir şey yok.
19. DAKİKADA BRIGHT OSAYI-SAMUEL’İN YUSUF ÖZDEMİR’E FAULÜNDE SARI KART KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Hocam; gecenin, haftanın, sezonun pozisyonu diyebilirim. Sarı kart kararını bütün yaşananlarıyla her şeyiyle konuşacağımız bir an herhalde.
Bülent Yıldırım: Burada Murphy Yasası gerçekleşti herhalde diyorum. Müsabakanın hakemi burada. Arkada görüyorsunuz. Mesafeye bakalım.
Bülent Yıldırım: Aradaki oyunculara bakalım. 1, 2, 3… Tamamen ekibe muhtaç.
Bülent Yıldırım: Burada bir basma var. Teknik alanlar olayın ciddiyetini gördükleri için anında reaksiyon gösterdiler. Hakemin eli, çoğu hakemin klasik olarak kullandığı arka cebine gitti. Daha sonrasında o el, arkadan çekilip üst cebe sarı karta gitti.
Bülent Yıldırım: Yusuf topla oynadı mı? Evet. Samuel gecikti mi? Evet. Bu ayak darbesi Yusuf Özdemir açısından ciddi faullü bir oyun mudur? Evet. Burada herhangi bir soru işareti var mı? Yok. Hız, şiddet, güç transferi, yoğunluk, ayağın neresiyle nereye…
Bülent Yıldırım: Allah muhafaza şuraya bakar mısınız? Yusuf’un bileğine yüklendi. Kaval kemiği kırılabilirdi.
Bülent Yıldırım: Bunu bu hafta da tartıştık. Ahmet Oğuz’un Dubois’ya yaptığı müdahaleyi… O çok daha süratli, şiddetli olabilir ancak…
Bülent Yıldırım: Bizim baktığımız bu tarz durumlarda ayağın neresiyle nereye, rakibin sağlığını tehdit eder mi, bu bileğin dönmesi buna bir ispat mıdır, yeterli güç transferi de oluştu mu?
Bülent Yıldırım: Hakem, bunu sağlıklı gördü mü? Hayır. Görmediği mesafeyi, aradaki engelleri konuştuk. Kenardan bir şekilde yardım edilmesi lazım. Temas olduğu anda yardımcı hakemin reaksiyonuna bakalım şimdi. Basma ona da gizli kalmış olabilir, dördüncü hakeme de gizli kalmış olabilir. Tamam, buradan ne beklenir? Hakem görmemiş, potansiyel bir ciddi faullü oyun var, bunun incelenmiş olması lazım.
Bülent Yıldırım: Bütün kriterleri koyduğunuzda buradan kırmızı çıkması lazım. Soru 1, Video Hakem niye müdahil olmadı? Hakemin hakim olup da, ‘Ben gördüm şiddet yeterli değildi, yoğunluk yeterli değildi, hız yeterli değildi’ deme şansı yok. Hiç görmemiş. Hiç görülmeyen ve yolda kararın değiştiği bu tarz şüpheli bir durumda Video Yardımcı Hakem niye müdahil olmaz?
Deniz Çoban: Bilmem, niye olmaz?
Bülent Yıldırım: Konyaspor – Galatasaray maçında olunmadı.
Bülent Yıldırım: Zaten Donk pozisyonunda yeterli açı olmadığı için olunmadı.
Bülent Yıldırım: Değerli dostlar enteresan taraf şu; Galatasaray – Kasımpaşa maçının Video Hakemi’ni o pazartesi evinden çağırıp Video Hakem olarak atıyorsunuz. Daha sonra bu maçta görevlendiriyorsunuz. Video Hakem açısından bakın. Niye bu baskıyı biz, hangi inat uğruna bu görevlendirmeyi yapıyorsunuz?
Deniz Çoban: Hocam, o odada bulunmuş birisiniz. %100 başarılı bir maçtan çıktınız. Öyle kabul ediyoruz. Galatasaray – Kasımpaşa maçında… İsminiz üzerinden bir spekülasyon yürüyor. Maçtan yürüyor. Sonra siz, en gözde maça bir daha atanıyorsunuz. Ne hissedersiniz?
Bülent Yıldırım: Baskı hissederim. Başıma bir şey gelmesin diye bildiğim bütün duaları ederim.
Deniz Çoban: Peki, bir Merkez Hakem Kurulu hakemini niye böyle ateşe atar?
Bülent Yıldırım: Tamamen kendisinin değerlendirmesi gereken bir şey. Ben yorum yapamam. Ancak riskli bulurum. O maç trafiğinden, kamuoyu gündeminde olan tartışmalardan sonra salt hakemimi ve kendi kurulumu korumak için ben samimi söyleyeyim Hakan Ceylan’ı asla bu maça vermezdim.
Deniz Çoban: 12 tane Video Yardımcı Hakemi’miz var. Biz burada bas bas bağırdık 12 az diye. Hatta 12’yken bile bir hakemin bu kadar sık şekilde zor maçlara görevlendirildiğine şahit olmadık. 16 tane yeni isim eklendi 28 oldu. 28 olduktan sonra cumartesi günü Galatasaray – Kasımpaşa maçı Hakan Ceylan, ardından pazartesi günü İstanbulspor – Sivasspor, pazar günü Alanyaspor – Fenerbahçe… 3 tane maça niye verirsiniz? 28 tane Video Yardımcı Hakemi’niz var. Bu işin bir tarafı.
Deniz Çoban: Öbür tarafı da şu. Geçen hafta Mete Kalkavan hangi maçtaydı?
Bülent Yıldırım: Başakşehir – Beşiktaş
Deniz Çoban: Bir tane kırmızı kartlık pozisyon var. Mete Kalkavan, ‘Gördüm, faul, avantaj’ dedi. Disiplin uygulamadı. Video Yardımcı Hakem, devreye girdi ve Mete Kalkavan, kırmızı kart gösterdi. Bütün dünyada, en ilkel futbol ülkelerinde bile Video Yardımcı Hakem yardımıyla hakemin görmesi gereken bir karar düzeltilmişse, o müdahale doğruysa hakem kırık not alır değil mi? Kırık not aldığı için de cezaya girer. Serkan Tokat’ın müdahalesini Merkez Hakem Kurulu doğru bulmuş ki Serkan Tokat’a maç verdi. Mete Kalkavan da o zaman gözünün önündeki net bir kırmızı kartı atlamıştı ve notunun kırık olması gerekirdi. Mete Kalkavan demek ki kırık not almamış. Almamış ki bu maça gelmiş. Nasıl olmuş bu iş? Mete Kalkavan’ın bu maça atanmaması lazım normalde. Kırık not alması gerekirdi. Kırık not alıp bu maça atanmaması gereken hakemi bu maça atıyorsunuz ve maç bekleyen, maç alamayan hakemler de oturdukları yerde, ‘Mete Kalkavan hak etmeden maça atanırken ben niye atanmıyorum?’ diyorlar. Bir de hakem grubunu sıkıntıya sokuyorsunuz. Atamadığını da sıkıntıya sokuyorsunuz. Böyle bir pozisyonun yaşanmasıyla da tüm şimşekleri üzerinize çekiyorsunuz. Bu niye yapılır? Başakşehir maçında Halis Özkahya’ymış Mete Kalkavan’ın gözlemcisi. Mete Kalkavan’a kırık not vermesi gerekirken vermeyen gözlemci… Sabit Hacıömeroğlu da evden izliyormuş maçı. Halis Özkahya’ya da maç verilmiş bu hafta. Bir maçta bu 3 kişiden biri mutlaka hata yaptı. Bu 3 kişinin de maçı var. Ben ne anlayacağım bu işten?
Bülent Yıldırım: Ben anlamam gerekeni anlıyorum da bunu kamuoyu önünde beyan etmek istemiyorum.
Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru değil. Bu, bir kırmızı kart. Sarı kart kararı nasıl doğru olabilirdi? Eğer bu gecikmiş müdahale rakibin sağlığını tehdit etmeden daha alt bir bölgeye krampona gelseydi ya da Osayi-Samuel’in topuğu yerde olsa o bütün kilogramıyla, bütün kütlesiyle basmamış olsaydı bu, sarı kart olurdu. Bu, çok net bir ciddi faullü oyundur. Bütün kriterlerini taşıyor. Video Hakem’in müdahalesi gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Mete Kalkavan da yolda giderken neden kırmızı karttan sarı karta döndü? Bu diyalog veya bu karar sonucu, nereden geldi? Niye böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum.
Seçim Demirel: Siz zaten değerlendirdiniz ve çok yoruma açık bir durum yok ortada. Hakemin pozisyonu görmediği çok açık. Arka cebine götürüyor elini çünkü hakemler genelde kırmızı kartlarını arka cebinde taşır. Tam kırmızı çıkaracakken son anda fikir değiştiriyor. Neden fikir değiştirdiğini bilmiyorum. Ben, kırmızı kart kararının da aslında yardımcıdan geldiğini düşünüyorum. Çünkü yardımcıya bakarak geliyor orada. Ama sonradan niye değişti, kim ne dedi, ne düşündü çok bilemiyorum.
Bülent Yıldırım: Hocam çok önemli bir tespitte bulundunuz. Söylemeyi atladım. Şurada tamamen kıdemli yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu ile…
Seçim Demirel: Yardımcıyla bir diyalog kuruyor.
Deniz Çoban: Hakemin çaresizliğini en iyi hakem bilir. Burada Mete Kalkavan’ın çaresizliğini görüyoruz. Yardım dileniyor Aleks’ten.
Deniz Çoban: O yardımı aldıktan sonra da elini arka cebe atıp…
Seçim Demirel: Muhtemelen ‘kırmızı’ dedi. Ama niye sarıya döndü?
Deniz Çoban: O arada başka bir feedback geldi. Ama o kimden geldi? Video Yardımcı Hakem’den gelemez.
Seçim Demirel: Dördüncü hakemden geldiğini çok düşünmüyorum çünkü uzakta.
Bülent Yıldırım: En yakın Aleks Taşçıoğlu burada.
Seçim Demirel: Kendi fikriyle, ‘Ben sarı vereyim eğer kırmızıysa VAR’dan müdahale gelir’ mi dedi acaba? Bilemiyorum.
Bülent Yıldırım: Sanmıyorum.
Deniz Çoban: O kadar güzel izah ettiniz ki ekstra bir şey söylemiyorum. Net bir kırmızı kart olmalıydı. Yardımcı hakem söylesin, hakem söylesin, VAR söylesin… Burası kırmızı kartsız geçmezdi.
30. DAKİKADA FURKAN BAYIR’IN ENNER VALENCIA’YA FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: Bir, futbol böyle oynanmaz. İki, iki elle rakibi çekip düşürüyorsunuz. Kaleye yakın bir bölge, çizgiye paralel ilerleyecek sprinti güçlü bir rakip oyuncuyu tutup oyundan düşürüyorsunuz. Çok net bir sarı kart gerekirdi.
Seçim Demirel: Aynı şekilde. Topla gitmek isteyen bir oyuncuyu tutarak engelliyorsunuz. Net bir sarı kart.
Deniz Çoban: Futbol, böyle oynanmaz. Net bir sarı kart.
35. DAKİKADA DIEGO ROSSI’NİN AĞLARA GİDEN TOPUNA İLİŞKİN VAR’DAN VERİLEN OFSAYT KAYNAKLI İPTAL KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: İrfan Can’ın topla temas anında bir durduk. Bu, çok zor bir karar. Önce bunu belirtmek lazım. Çok ince bir karar. Çünkü gözle de görme şansı olmuyor.
Bülent Yıldırım: Şimdi burada topun çıkışını görmüyoruz ancak topun çıkışını aynen ilk gol kararı çıkan VAR müdahalesinde olduğu gibi burada ekrana yapıştırılıp buradaki ilgili oyuncuların Candeias’ın ayağı ile Rossi’nin göğsüne ilişkin o çizginin buradan atılmasının sisteme güven anlamında daha doğru olduğu fikrindeyim. Öncelikle bunu ifade edelim. Çünkü bu karede biz, topun nereden çıktığını görmüyoruz.
Bülent Yıldırım: Ön tarafta Furkan… Furkan, sonradan çıkıyor.
Bülent Yıldırım: Arkasında Candeais… Ayağı orada, bilemiyorum.
Bülent Yıldırım: Valencia, olayın zaten dışında çünkü pozisyona ilgisinin olmadığını belirtmek için hem küçülüyor hem de rakibe müdahale etmemeye çalışıyor. Doğru zamanda buradan durdurup öyledir, böyledir diyemiyorum.
Bülent Yıldırım: Burada birinci sorun, topun çıktığını gösteren ilk temas anını gösteren başka bir açı varken buradan çizilmiş olması kameradan kaynaklı burayı sorunluymuş gibi gösteriyor. Oysa ki topun çıkış anıyla ilgili bir sorun olduğu fikrinde olmadığımı samimiyetle söyleyeyim.
Bülent Yıldırım: Şimdi, ne karşılaştırılmış? Rossi’nin omzunun görüyorum ve Candeias’ın sol kramponunun yanından da mavi çizginin atıldığını düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Ancak bu açı; görsel olarak, açısal olarak göz yanılsamasına sebep olan bir açı olduğu için… Belki de tartışılmaması gereken bir pozisyondur bilemiyorum. Video Hakem’i asla suçlayamam. Çünkü sisteme veriyi girdikten sonra doğru noktadan girdiniz ve topun ayaktan ilk çıkış temas anını doğru değerlendirdiğinizde sistemden çıkana hepimiz güvenmek durumundayız. Günahıyla, sevabıyla Video Hakem’e ait bir karar. Benim naçizane görüşüm; topun ayaktan çıktığını gösteren başka açıdan biz, daha sağlıklı veriler gördük ve onu daha doğru yerden kale çizgisinden verseydi içimiz daha rahat ederdi.
Seçim Demirel: Alanya’nın golündeki kamera açısından çizilseydi çizgi, hiç kimsenin kafasında soru işareti olmayacaktı. Bu çekilen çizgi, kafaları karıştırdı. Buradan net bir şey söylemek mümkün değil. VAR tarafından bu çizgi, çizgi kamerasından çekilseydi çok daha net bir yorum yapabilirdik.
Deniz Çoban: Evet, Bülent Hocam’ın dediği gibi VAR’dan çıkan sonuca inanmak zorundayız. Yani bu teknoloji satın alınmış ve güvenilirliği test edilmiş. Söyleyecek bir şey yok. Tabii insan eli de buna değiyor. Fakat bu görüntülerle bu teknoloji buna ofsayt demiş.
45+8. DAKİKADA FURKAN BAYIR’IN ENNER VALENCIA’YA FAULÜNDE SARI KART KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Bu, üçüncü bir araya gelişleri ve sarı kart beklentisi… Nihayet bir sarı kart çıktı. Furkan, sürekli aynı şeyleri yapmaya devam etti. Sarı kart çıkmadıkça deneyim dedi herhalde. Maçın başında olduğu gibi yine rakibini tutup ilerlemesine engel oldu. Orada çıkmayan sarı kart, burada doğru olarak çıktı yani.
Deniz Çoban: 30. dakikadakinden farkı var mı?
Seçim Demirel: Hiçbir farkı yok, birebir aynı.
Bülent Yıldırım: Hatta bu, ona göre kaleye daha uzak.
Deniz Çoban: Orada çıksa belki de burada atılacaktı.
Bülent Yıldırım: Evet evet, net bir sarı kart.
63. DAKİKADA JOHER RASSOUL’UN BRIGHT OSAYI-SAMUEL’E CEZA SAHASI İÇERİSİNDEKİ MÜDAHALESİNE İLİŞKİN VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Hiçbir şüphe yok. Topla ilerlemek isteyen hücum oyuncusu, defans oyuncusu tarafından düşürülüyor. Çok net bir penaltı.
Bülent Yıldırım: Tartışmasız penaltı.
Deniz Çoban: Tartışmasız penaltı. Hiç tartışılacak bir tarafı yok. Savunma oyuncusunun ciddi bir dikkatsiz hamlesi var.
67. DAKİKADA FURKAN BAYIR’IN FERDİ KADIOĞLU’NA MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Neresinden başlasam bilmiyorum. Çok net sarı kartlık bir çelme. Ferdi, geçti gidiyor. Furkan, sol ayağını çıkaracak. Dizine doğru vurdu. Önü açık olduğu için ceza alanına girecek Ferdi. Bu, çok net bir üçüncü sarı kart mı desem, dördüncü sarı kart mı desem…
Bülent Yıldırım: Bu faul olmasa Ferdi, topu attı ceza alanına giriyor. Önünde herhangi bir blok yok. Dolayısıyla sarı kart.
Deniz Çoban: Umut vadeden atak çünkü kademesine girme ihtimali olan oyuncu yok.
Bülent Yıldırım: Hiç kimse yok.
Seçim Demirel: Evet, aynı fikirdeyim. Çok açık.
Deniz Çoban: Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yaşadık da… Gerek yok. Eğer devre arasına girmişseniz bu teknolojide yaptığınız hatayı görmeme şansınız yok. Yani Mete Kalkavan; girdiğinde bence, ‘Ben buna kırmızı kart göstermeliymişim’ dedi. Mete Kalkavan tecrübesinde bir isim, bu pozisyona bu kadar yakın ve açık görüyorken…
Deniz Çoban: Oraya da bence faulü çalmak için koşuyor. Aynı kırmızıdaki gibi karar değiştirmiş olabilir yani. Ben öyle görüyorum. Bu, net bir ikinci sarı kart. Yorumu bile yok bana göre.
68. DAKİKADA HAKEMİN JORGE JESUS’A GÖSTERDİĞİ KIRMIZI KART DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Çok sinirlendi doğal olarak. Saha içerisine giriyor ve çatışmacı bir beden diliyle hakeme itiraz ediyor.
Deniz Çoban: Dördüncü hakem nerede?
Seçim Demirel: Bu dördüncü hakem konusuna ben değinmek istiyorum. Kadın hakemlerimiz görev alıyor bu tarz maçlarda. Sadece göstermelik olarak buralara vermek çok çok büyük bir risk. Eğer bu maçta Mete Kalkavan sakatlansa Neslihan Muratdağı girip bu maçı tamamlayacak. Yani çok kabul edilebilir bir şey değil. Hemcinslerim oldukları için destekliyorum aslında ama en fazla hakem olarak görev aldıkları maçlar 3. lig maçları. Onları 2. liglerde, 1. liglerde hakem olarak görevlendirip, hazırlayıp… Süper Lig’de biz niye hakem olarak göremiyoruz kadın hakemlerimizi? Sadece dördüncü hakem olarak buralarda görev almalarını çok doğru bulmuyorum. Ben eminim ki Neslihan Muratdağı’na şunu sorsak, ‘Bu maçta dördüncü hakemlik mi istersin 1. ligde, 2. ligde hakemlik görevi mi istersin?’ eminim ki hakemliği tercih edeceklerdir. Oralarda tecrübe kazandırıp terfi ettirerek buralara gelmeleri lazım. Çok büyük bir risk burada olması. Bugün çok zorlandı. İnanılmaz itirazlar oldu. Engellemekte güçlük çekti. Bu da o pozisyonlardan bir tanesi.
Seçim Demirel: Çok proaktif davranıp gidip müdahale edebilirdi ama biraz geç kalıyor. Bütün kulübe saha içinde ve çıkarmakta zorlanıyor. Ciddi bir sıkıntı bu durum.
Seçim Demirel: Jesus’un atılmasını kurallar gereği doğru buluyorum. Öfkesinde haklı, içeri girip çatışmacı bir dil kullandığı için de kırmızı kart doğru karar.
Bülent Yıldırım: Bu durum, hakem ekibi tarafından engellenebilecek bir halken yanlış bir kararla Furkan – Ferdi pozisyonunun devam ettirilmesi kenardan görüldü. Oyun içinde artan sertlik de bu haklı tepkiye sebep oldu. Ancak oyun kuralları çok net. Oyun alanı içine girip çatışmacı bir dille protesto ederseniz kırmızı kart gerektirir. Üzgünüm. Jesus’un kırmızı kartı bu anlamda doğru.
Bülent Yıldırım: Başka stadyumlarda da benzeri hadise olduğu zaman tabii aynı uygulamayı onlar da görmek ister.
Deniz Çoban: Evet; bir teknik direktöre başka, bir teknik direktöre başka uygulama yapılmaması lazım.
82. DAKİKADA FURKAN BAYIR’IN ENNER VALENCIA’YA MÜDAHALESİNDE PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Penaltı dışında kart gerekir mi? Hayır. Burada umut vadedecek bir durum var en fazla. Önde blok var. Kontrolsüz olmadığı sürece sadece penaltı cezasının değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Hakemin yakalaması gerekirken… Penaltı kararı doğru, burada kart çıkmaz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Çifte ceza olmaz ceza alanında. Video Hakem’i eleştireceğim. Bugün çok formsuzdu. Bu, bizim yer kameramız. Tak, vurdu. En güzel gösteren bu iken…
Bülent Yıldırım: Neden topun karşısındaki açıyla hakemi penaltıya davet etmeye çalışıp zorluyorsunuz? Ben anlamakta zorluk çektim. Çok net açılar var. Buradan verse 10 saniye. Video Hakem de formsuzdu. Penaltı doğru.
Seçim Demirel: Furkan, topla oynayamıyor ve rakibinin ayağına vuruyor. Çok net bir penaltı. VAR müdahalesi de doğru. Kanıt vardı, sundu. Her ne kadar sunduğu açılar yanlış olsa da sonuçta hakem doğru bir karar verdi. Sarı kart da topla oynama niyetiyle yapılan bir hareket olduğu için, çifte cezalandırma yapılmayacağı için olmazdı.
Deniz Çoban: Bu maçta verilen iki penaltıda da tartışılacak bir durum yok. İkisine de ‘doğru’ dedik ama uygulamada bazı aksaklıklar gördük ve onları da söyledik.