Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz?)

Lider Galatasaray, ligin 24. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecekti. Ancak yaşanan depremlerden sonra Gaziantep ekibinin ligden çekilmesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı takım haftayı maç yapmadan geçecek ve hanesine 3 puan yazdıracak. Galatasaray ligde ilk resmi maçına 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa karşısında çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının maçsız geçen dönemde rehavete kapılmasını istemiyor. Sarı Kırmızılı ekip konsantrasyonu yüksek tutmak ve form seviyesini yukarı çıkartmak için 1 haftadır kampta. 20 Şubat’ta başlayan bu süreçte Gençlerbirliği ve Pendikspor ile hazırlık maçları yapan Sarı-Kırmızılı takımın kamptaki son rakibi Alanyaspor olacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bugün oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak Alanyaspor-Galatasaray hazırlık maçı TV8’den şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak. Bu maçla birlikte Galatasaray’ın Antalya kampı sona erecek ve kafile hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek. Cim Bom, Florya’da da 4 takımın katılacağı mini bir turnuva düzenlemeyi planlıyor.

Zaniolo kadroda olabilir

Hafif sakatlığı sebebiyle henüz tamamen takımla birlikte antrenman yapamayan Nicolo Zaniolo’da Sarı Kırmızılı camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sağlık ekibinin yaptığı son tetkiklere göre 23 yaşındaki futbolcu artık geri dönüş çalışmalarına başlayabilir. Okan Buruk’un planı yeni öğrencisini Alanyaspor’la oynanacak hazırlık maçında oynatmak. Zaniolo ilk 11’de olmasa bile ikinci devrede Galatasaray formasını ilk kez sırtına geçirebilir.

50 gün içerisinde 3 maç

Galatasaray, ülkemizde yaşanan deprem felakatinin ardından lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maça çıkacak. Galatasaray, bu süre içerisinde ise temposunu ve ritmini yeniden kaybetmeden, lige odaklanmayı hedefliyor. Özellikle Gaziantep FK maçının hükmen kazanmasının ardından galibiyet serisi 13 maça yükselecek olan Cim Bom, bugün ise Antalya’ya gidip, kampa girecek. Aslan, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, kamp öncesinde konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, sanki sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını istedi.