Alanyaspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı kararı doğru mu?

Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. Hakemler açısından sıkıntı yaratacak nitelikte pozisyonların çokça yaşanmadığı maçta Abdülkadir Bitigen’in Alanyaspor lehine penaltı kararı verdiği ana ilişkin farklı görüşler dikkat çekti.
İLK 11’DE DEĞİŞİKLİK YOK
Teknik direktör Okan Buruk, dünkü mücadeleye Yukatel Kayserispor karşılaşmasının 11’i ile çıktı. Galatasaray’ın kalesini Fernando Muslera, stoperde Abdülkerim ve Nelsson görev aldı. Savunmanın sağında Sacha Boey yer alırken, sol bekte ise Adekugbe forma giydi. Orta saha ikilisi, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira’dan oluştu. Buruk’un kanatlardaki kozu Rashica ve Kerem oldu. Sarı-Kırmızılılar’ın forvet arkasında Mertens yer alırken, forvette ise Icardi görev yaptı.
ASLAN, REKABETTE FARKI AÇTI
Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor ile Süper Lig’de dün 14. kez karşı karşıya geldi. Cim Bom, 4-1’lik sonuçla rakibi karşısındaki zafer sayısını 8’e yükseltti. Turuncu-Yeşilliler ise 3 defa Aslan’ı mağlup etmeyi başardı. 3 maç da berabere sona erdi. İkili rekabette Aslan’ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.
DEPLASMANDAKİ 10. ZAFER
Ligde dün akşam Alanya deplasmanından 4-1’lik galibiyetle ayrılan Aslan, 14. dış saha maçında 10. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar kalan müsabakalarda ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan, 32 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gol gördü. Cim Bom son olarak dış sahada Konyaspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.
SINIRDAKİLERDE TEK FİRE
Galatasaray’da Alanyaspor mücadelesi öncesinde; Icardi, Kerem, Boey, Oliveira ve Barış Alper sınırdaydı. Bu 5 isimden biri karşılaşmayı kart görerek tamamladı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Barış Alper Yılmaz, gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Barış, Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.
ASLAN’A DA ATTI
Alanyaspor’un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, dün golünü attı ama mağlubiyete engel olamadı. Karşılaşmaya istekli başlayan Efecan, 17. dakikada penaltıdan bulduğu gol ile takımının beraberlik golünü attı: 1-1. Efecan, Sarı-Kırmızılılar’a karşı çıktığı 17. karşılaşmada ağları sarsarak, ilk golünü atmış oldu. Başarılı futbolcunun, 2019’da Fenerbahçe’ye, 2022’de de Beşiktaş’a 1’er golü vardı.
PENALTIDAN YENİLEN İLK GOL
Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın aleyhine ikinci kez penaltı noktası, dünkü Alanyaspor maçında gösterildi. İlki 29 hafta önce yani ligin ilk maçındaydı… Luiz Adriano’nun vuruşunu Muslera kurtarmıştı. Dünkü müsabakada ise Efecan Karaca, golünü attı. Cim Bom, bu sezon ilk penaltıdan golünü böylelikle yemiş oldu.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Alanyaspor – Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Alanyaspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları…
15. DAKİKADA ALANYASPOR LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Yusuf’un yerde kaldığı pozisyonda bir penaltı kararı geldi. Bu gecenin tartışmalı pozisyonlarından… Çok basit bulanlar var, doğru bulanlar var, hakem gözüyle siz ne düşünüyorsunuz?
Deniz Çoban: Girizgahı yaparken programa Abdülkedir Bitigen’in son yönettiği Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçından dem vurdunuz. Gerçekten de o maçtaki Abdülkadir’in performansı, bir FIFA hakemine yakışmayacak bir performanstı. Valencia’nın bir penaltı beklediği pozisyon vardı. Onu dışarıda bırakalım. Spesifik o pozisyonu da konuşmayalım. Onun dışında gösterdiği, göstermediği kartlar…
Deniz Çoban: Mesela bir hakem atışı yapmıştı. O sırada sakatlanan, oyuna yeni giren oyuncu varken onların pozisyon almasını beklemeden falan… FIFA hakeminin yapmayacağı şeylerdi. Sanki sahada hiç yokmuş gibiydi.
Deniz Çoban: Normal şartlarda bu riske girip bu hakeme tekrar maç vermek çok akıllıca durmuyor. Neden? Hakem zaten, “Benim performansım yeterli değil” diyor. Bunun yanında siz bir hakem atayıp onu mutlu edersiniz, beraberinde 4-5 tane hakemi mutsuz edersiniz. Eminim bu hafta maç alamamış hakemlerin tamamı, “Abdülkadir Bitigen, o performansından sonra maç alıyorsa ben neden alamıyorum?” diye düşündüler. Böyle bir anlaşılmaz atamanın arkasından hakemin de sahada aslında çok moralli olmamasını da beklerdim. Çünkü öyle bir başarısız maçtan çıkmış, üzerine maç almış. Fakat Abdülkadir Bitigen, o maçın izlerini kendi kafasında silmiş belli ki. Bu maça çok daha iyi başladı, çok daha iyi götürdü. O maçta vasatın altındaydı, bu maçta vasatın üzerine çıkmayı başardı. Bu da Abdülkadir Bitigen’in tecrübesine yakıştı. FIFA kokartlı bir hakem, kötü yönettiği bir maçı arkada bırakmış ve daha zorlu bir maça kendini iyi hazırlamış. Öyle gördüm. O anlamda tebrik ediyorum.
Seçim Demirel: Aslında Fenerbahçe maçından önceki maçında da biz kendisini haftanın hakemi seçmiştik. Orada da çok iyiydi.
Deniz Çoban: Orada da çok iyiydi. Çok iyi performans, çok kötü performans, bugün “Çok iyiydi” diyemeyeceğim ama zor geçmeye aday bir maçta arkasında tartışılan pozisyon bırakmadan maçı tamamladı. Belki de fikrimi peşinen beyan ettim. Bu maçta verdiği en kritik karar da buydu.
Deniz Çoban: Galatasaray, 1-0 öne geçti. Santra yapıldı. Daha Galatasaray, attığı golü kutlamaya fırsat bulamadı kendi içinde ve bu penaltı pozisyonu oldu. Sahada hiç kimsenin penaltı beklemediği bir anda Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasına yürüdü. O da tecrübeli bir hakemin yapacağı bir şeydi ve yaptı.
Deniz Çoban: Şimdi, “Bu pozisyonu basit bulanlar var” dediniz. Bu tarz gecikmiş müdahalelerde eğer o müdahaleler ‘dikkatsiz’ ise o penaltıyı sadece ben değil UEFA da basit buluyor ve verilmemesi tarafında duruyor. ‘Dikkatsiz’ ise… Ama o müdahale ‘kontrolsüz’ ise o penaltının gecikmiş müdahale de olsa mutlaka verilmesi gerektiğini söylüyor.
Deniz Çoban: Bence bu ‘dikkatsiz’ bir müdahale değil, bu ‘kontrolsüz’ bir müdahale. Beyazlı oyuncu, sağ ayağıyla kayıyor, tamam. Oyuncu da ortayı yapmış, top gitmiş. Eğer o sağ ayağıyla yaptığı hamleyle sınırlı kalsa bu iş ve o sağ ayağıyla yaptığı hamle, rakibe dönüşse bu bir ‘dikkatsiz’ hamledir ve çok basit bir penaltı olur, çalınmamasını kabul ederim. Ama Galatasaraylı oyuncu, o kadar kontrolsüz kayıyor ki değil sadece sağ ayağı arkadan gelen sol ayağıyla da bir hamlesi ve darbesi var.
Deniz Çoban: Şuradan görüyoruz. Bakın top gitti.
Deniz Çoban: Sağ ayak kayıyor.
Deniz Çoban: Sol ayak geldi, oyuncuya halen hamle yapmaya devam ediyor. Göz ardı edilebilecek, yok sayılabilecek bir hamle değil. Bu, beyazlı oyuncunun kontrolsüz kayışının sonucu.
Deniz Çoban: Burada Abdülkadir Bitigen’i verdiği penaltıdan dolayı tebrik ederken eksik kaldığı noktadan dolayı eleştiririm. Bence bu, ‘dikkatsiz’ değil ‘kontrolsüz’ bir hamle. Beraberinde bir de sarı kartını kullanması gerektiğini söylerim.
Deniz Çoban: Boey, kaysa ve ‘slight’ bir kontak oluşsa, tamam. Top gitmiş, ikinci bir hamle şansı kalmamış, istediği gibi topu ortalamış diyeceğiz ama o kadar kontrolsüz kayıyor ki hareketin devamında oyuncuyu yere düşürecek, etkileyecek kadar diğer ayağını da işin içine sokarak bir hamlede bulunuyor. Göz ardı edilebilecek bir hamle değil bu.
Bülent Yıldırım: Tabii ‘dikkatsiz’ ve ‘kontrolsüz’ ayrımını yapmak da bir muhakeme ve tecrübe işi. Dolayısıyla terminolojik ve teorik tartışmaya girmeden önce şu pozisyon özelinde ben kendi fikrimi ifade edeyim. Bir kere hakemi kutluyorum. Çünkü oynayanlar da beklemiyordu bu pozisyonda bir ihlali ve penaltıyı. Top ortalanmıştı ancak tecrübeli bir hakem olduğu için kendisi oradaki kontağın bitmesini bekledi. Oradan gözünü, odak noktasını çekmedi. Tecrübesiz hakemler, genelde herkes gibi topu izler ancak tecrübeli hakemler, bir kontak ihtimali varsa onu da gözetlemeye devam eder. Hakem, doğrusunu yaptı. Bir, doğru noktada. İki, tolere edilebilir seviyenin üzerinde bir müdahale olduğunu gördü. Üç, doğru bir penaltıyı verdi.
Bülent Yıldırım: Deniz Çoban’dan tek farkım, ben de bunun hakem gibi ‘dikkatsiz’ bir müdahale, ‘tolere edilemez seviyede dikkatsiz’ bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Penaltının yeterli olduğunu, sarı karta gerek olmadığını düşünüyorum.
Seçim Demirel: Ben de penaltının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü beyazlı oyuncu, her ne kadar topa doğru ayağını uzatmış gibi görünse de rakibinin önüne doğru koyduğu ayağı açıldı ve arkadaki ayağını hiç sakınmadan dikkatsiz bir şekilde getirerek… Sizinle aynı fikirdeyim Bülent Hocam. Bence de ‘dikkatsiz’ bir hareketti. Penaltı kararı doğru.
31. DAKİKADA EFECAN KARACA’NIN KEREM AKTÜRKOĞLU’NA MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Yeşilli oyuncunun hedefinde top var ve topla oynamayı başarmış, rakibine tehlike oluşturacak bir hamlesi de yok. Hedefinde top var, topa daha erken ulaşmış ve topla oynuyor.
Deniz Çoban: Daha sonra beyazlı oyuncuyla arasında bir kontak oluyor. Bu kontak, beyazlı oyuncuyu sakatlamış da olabilir. “Kendini yere attı” falan demiyorum. Sakatlamıştır. Fakat olabildiğince temiz bir müdahale. Hakem, pozisyona yakın. Devam ettirerek doğruyu yaptığı fikrindeyim.
Bülent Yıldırım: Efecan, önde. Topa daha yakın. Efecan, ayak içini koymuş. Kerem’den haberi yok. Ayağının içiyle topu alıyor. Kerem de o topa uzanmak istiyor. Topla oynamak istiyor ancak gördüğünüz gibi…
Bülent Yıldırım: Teması yapan aslında burada Kerem Aktürkoğlu. Kramponun altına tarak kemiğiyle vurdu. Dolayısıyla hakem, çok doğru çözmüş. Burada bir faul yok. Faul olursa da yapan Kerem Aktürkoğlu olur düşüncesindeyim.
Seçim Demirel: Devam kararını ben de doğru buluyorum. Zaten pozisyonu izlediğimizde çok net bir şekilde yeşilli oyuncunun topu alırken rakibine herhangi bir müdahalesi olmadığını görüyoruz.
38. DAKİKADA AVANTAJ POZİSYONU SONRASI IDRISSA DOUMBIA’YA MÜDAHALESİ NEDENİYLE MILOT RASHICA’YA BİR KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: En başından alalım. Önce yakın çekimde şunu bir görelim. Şu faulün niteliğini bir gösterelim. Doumbia, topu kurtardıktan sonra geç kalan Rashica, arkadan kramponunun içini bir yoklamada bulunuyor. Ne yapıyor? Gecikmiş bir hamlede bulunuyor.
Bülent Yıldırım: Üstten de itiyor, garantiliyor. Doumbia’yı oyundan düşürüyor.
Bülent Yıldırım: Top, Yusuf’a geliyor ve Yusuf’un ortalaması ile bir gol pozisyonu oluyor.
Bülent Yıldırım: Hakem, çok doğru bir avantaj uyguluyor. Bir gol şansı doğuyor Alanyaspor açısından. Oyunun içinde ve avantajı gösterdi.
Bülent Yıldırım: Yusuf da çok güzel bir orta yaptı, gol pozisyonu oldu ve top, kornere atıldı. Buraya kadar her şey güzel.
Bülent Yıldırım: Bu, artık gecikmiş ve sportmenliğe aykırı bir faul. Burada, bu sarı kartı Rashica’ya vereceksiniz. Hem kontrolsüz kabul edebiliriz hem umut vadeden atak pozisyonunda Doumbia’dan takımı bir kişi eksik bırakmak diyebiliriz hem sportmenliğe aykırı faul diyebiliriz. Çok iyi gidiyordu. Bu sarı kartı, mutlaka avantaj sonrası göstermesi beklenirdi bu seviyede. Bunu kaçırdı. Hakem, maçın genelinde iyiydi ancak ilk yarı itibariyle bir bu pozisyon, bir de Ahmed Hassan üst üste taktiksel fauller yaparken onu hissedip genel uyarıyı yapsaydı çok daha başarılı olurdu. Deniz Çoban ile hemfikirim. Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçı apayrı bir yerde, çok çok kötü bir performans. Bugün kesinlikle iyiydi.
Deniz Çoban: Aynı maç içindeki standart kararlar üzerinden bakıyorum. Bir önceki pozisyonda Yusuf’un hareketini sportmenlik dışı bulup sarı kart ile cezalandırıyorsanız bunu hayli hayli cezalandırmanız gerekir. Orada göstermeseydiniz burada hadi bastı gibi düşünmedi, dikkatsiz gibi düşündü diyeceğim ama onu öyle değerlendirdiyseniz hem standart hem de her iki takıma eşit yaklaşım adına burada bu sarı kartın çıkması lazımdı.
Seçim Demirel: Oynatılan avantaj, çok güzeldi. Eğer gol olsaydı hakeme gerçekten bonus olarak geri dönecekti ama sarı kartı göstermesi çok daha doğru olurdu burada.
90+1. DAKİKADA BARIŞ ALPER YILMAZ’A GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Ben, bu sarı karta katılmıyorum. Katılmıyorum yani oyuncu, önüne kayıyor rakibinin ve eli, ayağına temas ediyor. Faul bile tartışılır bana göre.
Bülent Yıldırım: Barış Alper Yılmaz, topa kaydı. Hakem de orada.
Bülent Yıldırım: Bir faule hükmedip sarı kart değerlendirmesinde bulunuyor.
Bülent Yıldırım: Burada bir ihlal var mıdır, yok mudur tartışma konusu gerçekten. Evet, katılırım. Barış Alper Yılmaz, kayarak bir müdahalede bulunuyor ve kolu, doğal konumda.
Bülent Yıldırım: Ancak kolu istemsiz de olsa burada Pereira’yı süpürecek. O, topu kurtardı ve ceza alanına girecek. İstemsiz de olsa buradaki hadise şudur…
Bülent Yıldırım: Ceza alanına gireceği için Pereira, bu bilinçli ya da bilinçsiz temastan dolayı burada umut vadeden atak olacak. Bunu gördüğü için hakem, bu düdüğü çaldığı anda sarı karta hükmediyor. Ben, hakemin kararının doğru olduğu fikrindeyim.
Seçim Demirel: Pozisyona baktığımda beyaz formalı oyuncu, kayarak rakibine hiç teması olmadan yanından geçiyor. Geride kalan eli, son anda rakibinin ayağına geliyor. Bence yeşilli oyuncu, zaten geri dönmek isterken istemsiz bir şekilde kendisi düştü. Faulün bile olup olmadığı tartışılır ki bana göre de bir faul yok burada. Sarı kartı doğru bulmadım. Hatalı karar diye düşünüyorum.