Alanyaspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı kararı doğru mu?

Seçim Demirel: Aslında Fenerbahçe maçından önceki maçında da biz kendisini haftanın hakemi seçmiştik. Orada da çok iyiydi.

Deniz Çoban: Orada da çok iyiydi. Çok iyi performans, çok kötü performans, bugün “Çok iyiydi” diyemeyeceğim ama zor geçmeye aday bir maçta arkasında tartışılan pozisyon bırakmadan maçı tamamladı. Belki de fikrimi peşinen beyan ettim. Bu maçta verdiği en kritik karar da buydu.