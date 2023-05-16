Alanyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11’ler)

Alanyaspor ile Konyaspor, Süper Lig’in 34. haftasında kozlarını paylaşacak. Ümraniyespor galibiyeti sonrası Adana Demirspor deplasmanından eli boş dönen, 38 puanla 10. sırada yer alan Ömer Erdoğan’lı Akdeniz ekibi, evinde taraftarı önünde telafi peşinde olacak. Son 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Konya, 46 puanla 8. basamakta. Aleksandar Stanojevic’in ekibi, zorlu deplasmanda serisini sürdürmeye çalışacak.
Alanyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Alanyaspor-Konyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Çağdaş Altay’ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Alanyaspor-Konyaspor ilk 11’ler:
Alanyaspor: Runar Runarsson, Pedro Pereira, Furkan Bayır, Zou Feddal, Jure Balkovec, Arnaud Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Daniel Candeias, Oğuz Aydın, Efthimis Koulouris
Konyaspor: Ibrahim Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Andreas Bouchalakis, Alejandro Pozuelo, Konrad Michalak, Marlos Moreno, Mahir Emreli