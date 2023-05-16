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15 Mayıs 2023
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Alanyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Alanyaspor ile Konyaspor, Süper Lig’in 34. haftasında kozlarını paylaşacak. Ümraniyespor galibiyeti sonrası Adana Demirspor deplasmanından eli boş dönen, 38 puanla 10. sırada yer alan Ömer Erdoğan’lı Akdeniz ekibi, evinde taraftarı önünde telafi peşinde olacak. Son 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Konya, 46 puanla 8. basamakta. Aleksandar Stanojevic’in ekibi, zorlu deplasmanda serisini sürdürmeye çalışacak.

Alanyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Alanyaspor-Konyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Çağdaş Altay’ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor-Konyaspor muhtemel 11’ler:

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Lusamba, Umut, Fer, Efecan, Cavaleiro, Koulouris

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Diouf

 

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