Alanyaspor maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: Rakibimiz bizden çekiniyor

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışında kazandıkları sürece çekinecekleri bir şey olmadığını belirten Kerem Aktürkoğlu, “Biz, lideriz ve lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece bizim çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz, bizden çekiniyor. O yüzden kazanmaya devam ediyoruz çok şükür. Yoğun bir fikstür var. Gayet güzel gidiyor her şey. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz” dedi.

Özellikle hücumdaki etkinlik üzerinden bir soruyu da cevaplandıran Aktürkoğlu, “Bizim sezon başından beri güzel bir grafiğimiz vardı. 14 maçlık seri de yapmıştık. Aralar verildikten sonra ister istemez uyum süreci bozulabiliyor ama biz bunu en kısa sürede tekrardan toparladık. Çalışıyoruz, bunlar da gözüküyor. Bizim çok güzel bir takımımız var. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi bir ortamımız var. İnşallah bu ortamı sezon sonunda şampiyonlukla taçlandırabiliriz” ifadelerini kullandı.