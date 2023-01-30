Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Karagümrük’le 2-2 berabere kalıp, Beşiktaş’a da 3-0 kaybederek iki maçtır galibiyete hasret kalan Alanyaspor sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Akdeniz ekibi yeniden üst sıraları zorlamak ve moral bulmak adına taraftarı önünde kazanmak istiyor.

Ligde son 10 maçta sadece 2 kez kazanan ve ateş hattında yer alan Yiğidolar ise çıkış peşinde. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Turuncu-Yeşilliler’i devirerek yeni bir sayfa açmak ve bir an önce ligin dibinden kurtulmayı hedefliyor.

Kırmızı-Beyazlılar’da yeni transferler Saiz ve Caicedo da kadroda yer alabilecek. Rıza Çalımbay’ın her iki oyuncuya da şans vermesi bekleniyor.

Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Yiğit Arslan’ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Alanyaspor-Sivasspor muhtemel 11’leri:

Alanyaspor: Runnarson, Furkan, Fer, Fatih, Umut, Doumbia, Cavaliero, Candeias, Oğuz, Efecan, A.Hassan.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Keita, Cofie, Erdoğan, Gradel, Yatabare.