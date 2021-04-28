Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Josef Sural mesajı

ANTALYA (AA) – Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, trafik kazasında yaşamını yitiren Josef Sural'ı vefatının 2'nci yılında unutmadı.

Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın Josef Sural'ın ölüm yıl dönümü (29 Nisan 2019). Bu elim kazaya, acı kayba yakınen şahitlik etmiş biri ve Alanyaspor camiası olarak acımız, üzüntümüz ilk günkü kadar büyüktür. Çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir insandı. Nurlar içinde uyuması en büyük dileğim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 28 Nisan 2019'da oynanan Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, 29 Nisan 2019'da Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.