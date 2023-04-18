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18 Nisan 2023
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Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bu sonuçların nedeni…

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ı konuk eden C. Alanyaspor sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, öne geçtikleri maçlar olduğunu ifade ederek, “Özellikle son oynadığımız Giresunspor ve Fenerbahçe maçı sonrasında çabuk kırılmalar yaşamıştık. Çok kırılgan ve bu kırılganlığı sonuca çeviremeyen bir takım. Bugün direncimiz yüksekti. Bir yere kadar bu direncimizi kullandık. Özellikle 1-1 sonrasında 2-1’de rakip golü atsa da oyundan kopmadık ve oyuna müdahale etmeye başladık. Ama üçüncü gol sonrası yine aynı senaryo gerçekleşti. Şimdi oynayacağımız önemli ve kritik maçlar kaldı. Bunlardan bir an önce tamamlayıp olmamız gereken yeri sabitlemeliyiz. Şimdi oynayacağımız önemli ve kritik maçlar kaldı. Bunları bir an önce tamamlayıp olmamız gereken yeri sabitlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca sözlerini şöyle noktaladı:

“Alanyaspor önemli, güçlü ve aslında iyi oyunculardan kurulu bir takım. Sezon başından beri tutulması gereken düzenin bir türlü sabitlenmemesi bu gibi sonuçlara neden oluyor. Bazen iyi oyunculardan kurulursunuz ama takım olamazsınız. Sanıyorum bunu şu 2-3 maç içinde çözüp bir an önce takımın sıralamadaki pozisyonunu halletmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek güçteler. Oyuncularımızla yarın buluşup yarından itibaren bu süreci başlatmalıyız.”

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