Alanyaspor-Ümraniyespor maçı (CANLI)

Süper Lig’de 32. haftanın perdesi Alanya’da açılıyor, Alanyaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ve Galatasaray mağlubiyetleri sonrası Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Akdeniz ekibi, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı ve takımı Ömer Erdoğan’a emanet etti. 35 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi, yeni hocasıyla çıkacağı ilk maçta 3 puan hedefliyor. 3 maçtır kaybeden ve 23 puanla 18. sırada bulunan Mustafa Er’li Ümraniyespor’un şiddetle puana ihtiyacı var. Ateş hattındaki İstanbul ekibi, zorlu deplasmanda kötü gidişatına son vermenin peşinde.

Ev sahibinde Candeias ve Efkan sakat. Doumbia ise cezası nedeniyle forma giyemeyiyor. Konuk takımda eksik yok.

Alanyaspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan Alanyaspor-Ümraniyespor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Alanyaspor-Ümraniyespor 11’ler:

Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Balkovec, Candeias, Fer, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Serkan, Sekidika, Mrsic, Kayode, Umut Nayir