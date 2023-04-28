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27 Nisan 2023
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Alanyaspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’de 32. haftanın perdesi Alanya’da açılacak, Alanyaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Antalyaspor ve Galatasaray mağlubiyetleri sonrası Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Akdeniz ekibi, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı ve takımı Ömer Erdoğan’a emanet etti. 35 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi, yeni hocasıyla çıkacağı ilk maçta 3 puan hedefliyor. 3 maçtır kaybeden ve 23 puanla 18. sırada bulunan Mustafa Er’li Ümraniyespor’un şiddetle puana ihtiyacı var. Ateş hattındaki İstanbul ekibi, zorlu deplasmanda kötü gidişatına son vermenin peşinde olacak.

Ev sahibinde Candeias ve Efkan sakat. Doumbia ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda eksik yok.

Alanyaspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Alanyaspor-Ümraniyespor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor-Ümraniyespor muhtemel 11’ler:

Alanyaspor: Runnarson, Pereira, Fatih, Furkan, Yusuf, Fer, Lusamba, Efecan, Ferhat, Cavaliero, Koulouris

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Serkan, Kartal Kayra, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

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