Alanyaspor’da Ersun Yanal dönemi

Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı. İtalyan teknik adam, önceki gün oyuncularıyla Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından vedalaştı. Ağustos 2020’de Alanyaspor’da Çağdaş Atan’ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük’te teknik direktör olarak görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü. Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer alıyor. Aralık 2021’de Bülent Korkmaz’ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor’da 48 maça çıktı ve 20 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.

Başkan ‘tamam’ dedi

Francesco Farioli’nin ailesinin yanına, İtalya’ya dönmek istediği için ayrılık kararı aldığı ifade edilirken, genç hocanın yerine gelecek isimde hemen belli oldu. Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Ersun Yanal Alanyaspor’un gündemine gelen ilk isimdi. Güney ekibi tecrübeli hocayla dün anlaşmaya vardı. Antalya’da bulunan Ersun Yanal’ın başkan Hasan Çavuşoğlu ile son kez görüşerek resmi imzayı attığı ifade edildi.

Farioli her şeyi anlattı

Yanal tesislerde, istifa eden Farioli ile bir görüşme yaptı. İtalyan teknik adam takım hakkında detaylı raporları Yanal’a aktarırken ikili arasında son derece centilmence bir görüşme geçti.