Alanyaspor’da Francesco Farioli dönemi sona eriyor

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Alaturka Online
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’da sıcak bir gelişme yaşandı. Son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Akdeniz ekibi, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı.

İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi. Ağustos 2020’de Alanyaspor’da Çağdaş Atan’ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük’te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü.

Aralık 2021’de Bülent Korkmaz’ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor’da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.

Ömer Necati Albayrak

 

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