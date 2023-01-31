Alanyaspor’da Francesco Farioli’den istifa sorusuna cevap

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Sivasspor’u konuk eden Alanyaspor maçtan 3-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli, “Bu gün aslında skor nasıl oynadığımız çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Görünüşe bakılırsa oyuncularımız bugün sahaya çok bağlı değillerdi. Sahadan uzaklardı. Bu skor aslında bizim biraz daha şapkamızı önümüze koyup düşünmemize yardımcı olacaktır. En başta teknik sorumlu olarak ben, oyuncular ve kulüp olarak bizler bugünkü mağlubiyetten derslerimizi alıp önümüze bakmamız gerekiyor. Çok net bir şekilde öz eleştiri yapmamız gerekecektir” dedi.

“Bu protesto dünyanın da sonu değil”

Sivasspor’un üçüncü golünün ardından taraftarların ‘Farioli istifa’ şeklinde tezahüratlarına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Farioli, “Taraftarımız iyi günde bizi alkışlarken, böyle bir günün ardından bizi protesto etmekte, hislerini ortaya koymakta haklılar. Her şey iyi gider başarı oyuncularındır. Kötü zamanlarda da sorumlu benim. Bu futbolun bir parçası. Teknik sorumlu olarak bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Taraftarın böyle bir hakkı elbette var. Protesto edebilirler. Bu futbolun bir parçası çok üzülmeye gerek yok. Bunu bir mesaj olarak alıyoruz. Fakat bu protesto dünyanın da sonu değil” ifadelerini kullandı.

“Bütçemiz geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı”

Bir gazetecinin, “İlk 5 takım ile puan farkı açılınca futbolcularda bir rehavet oluşturmuş olabilir mi?” sorusunu da cevaplayan Farioli, “Evet, aslında söylemiş olduğunuz olay doğru noktada. Çünkü ilk beşten uzaklaştık fakat alt taraftan halen uzaklaşmış değiliz. Bizim oynadığımız futbol biran önce sonucu alıp, ihtiyacımız olan puanı alıp o güvenli bölgede kalmak adına. Şimdi Alanyaspor yıllarca üst sıralar için mücadele etti fakat bu seneki kadro mühendisliğimiz tamamen farklı. Biz hem genç oyuncularla oynamaya çalışıyoruz hem bütçemiz geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı. Bizim amacımız bu sene biran önce ihtiyacımız olan puanları alıp güvenli bölgede kalmak olacak” şeklinde konuştu.