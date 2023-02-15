Alanyaspor’dan savunmaya transfer

Turuncu-Yeşilliler, İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid ile yollarını ayıran stoper Zouhair Feddal ile prensip anlaşmasına vardı.

Feddal bonservisini eline almıştı

33 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibi ile sözleşmesini 31 Ocak’ta fesih ederken, bonservisini eline almıştı.

Fazla forma şansı bulamadı

Kariyerinde Parma, Siena, Palermo, Levante, Alaves ve Real Betis gibi takımlarını formasını giyen Faslı stoper, sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan Real Valladolid’e transfer oldu.

Bu sezonki performansı

İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan deneyimli savunma oyuncusu, 10 maçta sadece 388 dakika sahada kaldı.

22 kez milli formayı giydi

Başarılı futbolcu, Fas Milli Takım formasını da 22 kez sırtına geçirdi. İlk kez milli formayı 2012 yılında giyen Feddal, son olarak Mart 2021’de Moritanya karşısında sahaya çıktı. Başarılı futbolcu, milli kariyerinde 1 kez de gol sevinci yaşadı.