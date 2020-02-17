Alaturka Guide – Türk Amerika İş Rehberi

Alaturka Guide – Türk Amerika İş Rehberi

Alaturka Guide – Türk Amerika İş Rehberinde Hemen Yerinizi Alın.

Türkiye’de gece saatlerinde Amerika’da yaşayan Türklere, Amerika’da gece saatlerinde Türkiye’de yaşayan müşterilere ulaşabileceğiniz TEK Platform.

Neden Alaturka Guide’da yer almalısınız?

1) İşinizi milyonlarca insana tanıtmanın en kolay yolu. ( Alaturka Online Facebook Canlı yayınları haftada 5 ila 7 milyon arası tekil kişiye, ayda 9 milyon tekil kişiye ulaşıyor )

2) Amerika’nın en çok okunan Türkçe Gazetesi AlaturkaOnline.com ‘da size özel bölüm. Bu bölümde İşyeri fotoğrafları, Websitesi ve Sosyal Medya Hesaplarına bağlantı linkleri içeren şirketinizi tanıtacağınız yazı /video yayınlanması.

Alaturka Online 20 yıllık köklü bir sayfa olduğu için google aramalarında hızlı yükselme, websitenize giden kalıcı bir bağlantı sitenize + değer olarak etki edecektir.

3) Alaturka Guide‘da yer alan işyerleri, Amerika’nın en büyük bölgesel Facebook Gruplarında sizin sektörünüzde yardım arayan kişilere tavsiye ediliyor.

Gruplara gelen sorularda, Örneğin Avukat, Doktor, Restaurant arayan birinin sorusuna cevap olarak Editörlerimiz, Alaturka Guide’a reklam veren şirketlerin bilgileri paylaşılıyor. (Facebook’daki, Los Angeles, New York, San Francisco, Las Vegas, Boston, Chicago, Miami, Texas, San Diego, Seattle vs. Türkleri grupları, Alaturka Gazetesi bünyesindedir.)

4) Ayda en az 1 Kere Sosyal Medya Hesaplarımızda (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Google+ vb.) Reklamınızın Paylaşılması.

5) Sirketinize 30 Saniyelik Alaturka Guide Reklamı Hazırlanması.

6) Alaturka Online Youtube Kanalı Alaturka TV‘de Şirketinizin Videosunun yayınlanması. Buradan da iş yerinize ve sayfanıza link verilmesi.

7) Alaturka Online Facebook sayfasında yayınlanan Canlı yayınlarda, Alaturka Guide reklamları içinde reklamınızın yayınlanması.

Alaturka Guide’ reklam ücreti kısa bir süre için 1 yıllık sadece $400 dolar.

Bu Fırsatı kaçırmayın !

Alaturka Guide Türk Amerikan İş Rehberine Katıl 1 Yıl süreyle Alaturka Guide Türk Amerikan İş Rehberine Katıl. $400.00