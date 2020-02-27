Alba Berlin Anadolu Efes canlı izle! Berlin Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nin 26. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin’e konuk oluyor. Oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Efes, Berlin’de de kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor.

ALBA BERLİN ANADOLU EFES CANLI İZLE

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ALBA BERLİN ANADOLU EFES HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Mercedes-Benz Arena’da oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber’den canlı olarak yayımlanacak.

ALBA BERLİN İLE 10. RANDEVU

Alba Berlin ile Anadolu Efes, Euroleague’de bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 8’inde parkeden galip ayrılan taraf olurken, Alman ekibi 1 kez kazanabildi. Efes, sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı uzatmalar sonunda 106-105’lik skorla kazanmıştı.

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Son olarak evinde CSKA Moskova’ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 10 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Alman ekibi karşısında serisini sürdürerek liderliğini pekiştirmek istiyor. Efes, ALBA Berlin maçının ardından yine deplasmanda oynayacak. Ergin Ataman’ın öğrencileri haftaya Maccabi Tel Aviv’e konuk olduktan sonra 3 maçını içeride oynayacak.

Ligde Anadolu Efes 87.1 sayı, 33.6 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla, ALBA Berlin ise 85.1 sayı, 33.5 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.