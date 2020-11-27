Albaraka Türk, bu yıl da Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

İSTANBUL (AA) – Albaraka Türk, ikinci kez Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alarak, bu endekste yer alan ilk ve tek katılım bankası olma unvanını yineledi.

Katılım bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 35 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Albaraka Türk, sürdürülebilirlik alanında da sektörünün lider bankası olmaya devam ediyor. Başta iklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atan Albaraka Türk, gerçekleştirdiği çalışmalara ve gelecek stratejilerine sürdürülebilirlik raporunda yer veriyor.

2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemesine tabi tutulan şirketler arasında yer alan Albaraka Türk, yapılan değerlendirmeler sonucunda 27 Kasım 2020 tarihi itibariyle endekse dâhil edilen ilk ve tek Katılım Bankası olma unvanını yineledi.

– "Tüm iş modeli sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurgulanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Ömer Emeç, Banka olarak her yıl geliştirerek güncelledikleri strateji planı ve yol haritasında sürdürülebilirlik çalışmalarına da yer verdiklerini belirterek, "Tüm iş modelimizi sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurguluyor ve buna yönelik adımlar atıyoruz. Elbette bu adımların atılmasında Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Genel Müdürlüğümüze bağlı Sürdürülebilirlik İcra Komitesi’nin rolü büyük. Özellikle çalışanlarımızın gönüllü olarak katkı ve katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da sürdürülebilir işler gerçekleştirebilmeyi mümkün kıldık." değerlendirmesinde bulundu.

– Albaraka Türk, gönüllü çalışmalarla sektörde öncü konumda olmayı hedefliyor

Açıklamaya göre, halka açık şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını yatırımcılara raporlamaya aracılık eden ve uluslararası bir kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (Carbon Disclosure Project-CDP) Albaraka Türk geçen yıl gönüllü olarak yanıt vermiş ve C derecesini elde etmişti. Banka aynı özveriyle sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kazandırdı ve bu yıl da CDP İklim Değişikliği anketini yanıtlayarak "B" ve CDP Su Güvenliği anketini yanıtlayarak "B-" notlarını alan tek katılım bankası oldu. CDP çevre verileri aynı zamanda, Türkiye’de uygulanmakta olan Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından da referans alınıyor.

Albaraka Türk CDP çalışmalarını genişleterek Bilimsel Temelli Hedefler Oluşumu (Science Based Targets-SBTs) ile ilerlemeyi ve Bankanın tüm iklim yükünü hesaplayarak bilimsel temelli hedefler vermeyi amaçlıyor. Buna ek olarak İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Gücü (Task Force on Climate Related Financial Disclosure-TCFD) önerilerini uygulamak için hazırlıklara başlayan Albaraka Türk, finansallarında iklim risklerini yansıtacak şekilde düzenleme yapmayı hedefliyor. Hâlihazırda gönüllü olarak gerçekleştirilen bu çalışmaların gelecekte tüm kurumlar tarafından zorunlu olarak yapılacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Albaraka Türk gönüllü olarak gerçekleştirdiği bu çalışmalarla sektörde öncü konumda olmayı hedefliyor.

– Geri Dönüştürülebilir Sürdürülebilirlik Raporu

Albaraka Türk’ün Sürdürülebilir Bankacılık Programı kapsamında hazırlamış olduğu 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Bankanın bu alanda gerçekleştirdiği tüm çalışmaları ve yol haritasını içeriyor. İlgili raporun geri dönüştürülebilir kâğıt kullanılarak üretildiği ve Albaraka Türk’ün kurumsal web sitesinde paylaşılarak tüm paydaşların erişimine sunulduğu belirtiliyor.