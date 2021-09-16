Albay kadrosuna lise mezunu başhemşire

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki Özel Bakım Merkezinde açık bulunan ve albay kadrosu ile ifa edilen başhemşirelik görevine, lise mezunu Perihan Güldemir’in getirildiğine dair iddiaları meclis gündemine taşıdı.

Veli TOPRAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması için önerge veren Ali Haydar Hakverdi, “Edindiğimiz bilgilere göre başhemşireliğe atanan Perihan Güldemir, neredeyse mesleğini hiç icra etmemiş biri” dedi. Hakverdi, Güldemir’in eşi ya da kendisinin İsmail Kahraman ile bir yakınlığı olup olmadığını da sordu.

YARDIMCISI YÜKSEK LİSANS MEZUNU

Başhemşirelik kadrosunun, kurumda Albay kadrosu olduğunu belirten ve yaşanan görev değişikliği sürecini anlatan Hakverdi, şunları söyledi:

– Başhemşirelik idaresinde; Albay Başhemşire, Sivil memur başhemşire yardımcısı, eğitim hemşiresi, idari işler astsubayı ve veri hazırlamam memuru bulunmaktadır. Daha önce bu birimin başında bulunan Yarbay’ın ücretsiz izne ayrılması nedeni görevi hali hazırda başhemşirelik idari kadrosunda, başhemşire yardımcısı olan Gata Hemşirelik Yüksek Lisans Mezunu bir memur devralır. Boşalan kadroya ise 1 Eylül 2021 itibari ile Sağlık Meslek Lisesi mezunu ve bugüne kadar mesleğini çok az icra etmiş Perihan Güldemir’in getirilmesi ile görevini Güldemir’e bırakır.

YEMEKHANE SORUMLULUĞUNDAN BAŞHEMŞİRELİĞE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Hakverdi, şu ifadeleri kullandı:

– Edindiğimiz bilgilere göre başhemşireliğe atanan Güldemir, neredeyse mesleğini hiç icra etmemiş biri. Daha önce Şehir Hastanesi’nde ve Cumhurbaşkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve son olarak Tandoğan’da bulunan Sivil Memur Eğitim Misafirhanesi’nde yemekhane sorumlusu olarak çalışmıştır.

– Milyonlarca gencimiz işsizken ve yüzbinlerce memur görevde yükselme beklerken; AKP iktidarı istediği kişiyi sorgusuz sualsiz devletin her kademesinde istediği göreve getirmektedir. Bu atamalar AKP saltanatının işleyiş biçiminin fotoğrafıdır. Liyakat, hak ve hukuk gözetmeyen binlerce atama ile devletin işleyişi ve kadim geleneği adeta yok edilmişitir. Bu iktidar, birçok kişinin ahını almış bir iktidardır. Bu iktidar, kul hakkı yerken yüzü dahi kızarmayan bir iktidardır.

REFERANSI İSMAİL KAHRAMAN MI?

Güldemir’in sosyal medya hesaplarında sıkça eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile fotoğraf verdiğini hatırlatan Hakverdi, Hulusi Akar’a Güldemir’in bu göreve hangi nedenle getirildiği, Güldemir’in eşi ya da kendisinin İsmail Kahraman ile bir yakınlığı olup olmadığını da sordu.

BU GÖREVE NASIL GETİRİLDİ?

– MSB Özel Bakım Merkezi’nde Albay kadrosu ile ifa edilmesi gereken göreve lise mezunu ve meslekten uzak olan Perihan Güldemir’in getirilmesinin nedeni nedir?

– Bu göreve atanan Güldemir ya da yakınlarının AKP ile ne gibi bir bağlantısı vardır? Var ise atanmasında liyakate değil siyasi nüfusa göre mi karar verilmiştir?

– Başhemşire yardımcısının dahi akademik kariyeri ortada iken; bu şahsın hangi hünerleri ya da üstün yetenekleri takdir edilerek kuruma başhemşire olarak atanmıştır?

– Bu durum kurumda huzursuzluk yaratmakta mıdır? Ve bu huzursuzluk sonucunda verilen hizmetlerin aksayacağı düşünülmemiş midir?

– Güldemir’in sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sıkça eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile fotoğrafları bulunmaktadır. Güldemir’in ya da eşinin İsmail Kahraman ile bir akrabalık bağı bulunmakta mıdır? Açıksa liyakatsiz olduğu görülen bu göreve bu bağ ya da referans sayesinde mi getirilmiştir?