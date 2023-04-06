Albayrak Grubu’na ait Birun Ada firması, Yassıada’yı yıllığı 4.2 milyon lira olmak üzere 20 yıllığına kiraladı

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi daha sonra “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen Yassıada’ya bir otel yapılmıştı. Murat Ağırel’in haberine göre adada yapılan projeyi MESA şirketi üstlendi, mimarisini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışta teşekkür ettiği Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşinin sahip olduğu Arme Concept adlı firma üstlendi.

Otele “Katre Island Hotel” ismi verildi. Otel ücreti çok fazla konuşuldu. Adaya yoğun katılım beklenmesine rağmen istenilen sayıya ulaşılamadı.

4.2 MİLYON LİRA ÜZERİNDEN 20 YILLIĞINA KİRALANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şirketi 29 yıllığına “yap-işlet-devret” modeliyle işlettiği Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 18 Ocak 2023’te iade etti. Şimdi ise Yassıada, Albayrak Grubu’na geçti. 14 Şubat 2023’te 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi yıllığı 4.2 milyon lira bedel üzerinden 20 yıllığına Birun Ada Otelcilik Turizm A.Ş’ye kiralandı.

2022 yılında kurulan Birun Ada isimli firma, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş’ye ait. Albayrak Turizm yönetim kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor.

Ağırel, konu ile ilgili bir yazıyı da Cumhuriye’’teki köşesine taşıdı. Ağırel’in “Yassıada’da dönen oyun” başlıklı yazısı şu şekilde:

“27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi AKP iktidarı tarafından “Demokrasi ve Özgürlük Adası” olarak değiştirilen Yassıada’ya bir otel yapılmıştı. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2011’de adayı ziyaret etmiş ve burada bir “Demokrasi ve yüzleşme” müzesi açmayı düşündüklerini ve adadaki mevcut yapılarda bazı düzenlemeler yapılacağını açıklamıştı.

Yassıada ile Sivriada Hazine mülkiyetinden çıkarılıp Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’ne tahsis edildi. 1970’te arkeolojik sit alanı olan Yassıada’nın tarihi sit statüsü 2012’de kaldırılarak otel ve kongre merkezi yapılması kararı alındı. 14 Mayıs 2015’te yapılan temel atma töreni ardından çalışmalar başladı. Yapılan çalışmalara karşı açılan davalar, alınan hukuki sonuçlar dikkate alınmadı.

Çıplak gözle dahi görülen son duruma göre ada artık bir beton yığını…

Bu noktaya gelindiğinde sorumluluk aslında Kültür Bakanlığı’na aitti. Ancak TOBB’a bağlı bir şirkete ihalesiz devredildi. “İhalesiz” çünkü Yassıada ve Sivriada “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması” hakkındaki kanununun 4’ncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenlemeye tabii olmaksızın devredildi.

Adada yapılan projeyi MESA şirketi üstlendi, mimarisini ise Cumhurbaşkanı’nın açılışta teşekkür ettiği AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşinin sahip olduğu Arme Concept adlı firma üstlendi. Özetle baştan aşağıya AKP’lilerin milyonlar kazandığı bir “demokrasi” projesi.

Demokrasi ve Özgürlük Adası 27 Mayıs 2020’de açıldı. Açıldıktan sonra otel ücreti çok fazla konuşuldu. Adaya yoğun katılım beklenilmesine rağmen istenilen ziyaret hiçbir zaman gerçekleşmedi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası için Kültür ve Turizm Bakanlığı tahsis duyurusu yayınladı.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, (18/01/2023 tarih 3398372 sayılı yazısı ile) 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10.043 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi 1 yıl için toplam yatırımın yüzde 5’i oranında tespit edilen 4.2 milyon Türk Lirası bedel üzerinden Birun Ada Otelcilik turizm A.Ş. adına 18 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 yıl süre ile üst hakkı tesis edilmesini istedi.

BİRUN ADA İSİMLİ FİRMA KİMİN?

Firma 2022 Aralık ayında kurulmuş. Firma sahibi Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş ye ait. Albayrak Turizm Yönetim Kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor. Albayrak bir grup firması. Yenişafak gazetesi,TVNET Televizyonu, Platform A.Ş., Sukkar Şeker (Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını 2018 yılında aldı) Varaka Kağıt (Seka Balıkesir Kağıt Fabrikası’nı aldıktan sonra değişen ismi) Albayrak Grubu 80’e yakın şirket ve yayın markasıyla bugün; inşaat ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, sanayi, lojistik, medya ve turizm başta olmak üzere 20’den fazla sektörde hizmet veriyor.