Albert Riera’dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! “İyi oynuyor ama…”

Slovenya Ligi ekiplerinden Olimpija Ljubljana’nın teknik direktörlüğünü yapan Albert Riera çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Radyospor’a konuşan Riera, “Olimpija’da bazen iyi bazen istediğimiz gibi gitmyen süreçler oluyor; ama ben her zaman hayata pozitif bakarım. Genel itibariyle Slovenya’da işler iyi gidiyor. İyi sonuçlar alıyoruz. Kaybettiğiniz zaman da dünya başınıza yıkılmış gibi davranmamalısınız. Son haftalarda kaybettiğimiz maçlar oldu. Futbolda şu an vardır. Şimdi ne yapacağınız çok önemli. Biz her maça ayrı önem veriyoruz. Sezon sonunda ne olacağını görceğiz” dedi.

‘GALATASARAY MAÇLARINI KAÇIRMAM’

Galatasaray’ın bütün maçlarını takip ettiğini belirten Riera, “Birlikte çalıştığım arkadaşlarımla kontağım devam ediyor. Galatasaray’ın elde ettiği galibiyet serisinden dolayı çok mutluyum. Galatasaray sadece sonuçlar açısından değil; oyun olarak da çok iyi seviyede, asıl memnun edici olan bu” şeklinde konuştu.

‘TAKIM OYUNU OYNUYOR’

Galatasaray’ın bireysel yeteneği üst düzeyde olan çok sayıda oyuncusu var. Ama önemli olan birlikte oynamak, kolektif oyunu oluşturmak. Beni kaygım, bireysel anlamda çok yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen Galatasaray bir takım oyunu oynayıp oynayamayacağı noktasındaydı. Ama görüyoruz ki Galatasaray takımın oyununu da başarıyor. Hem iyi oyunculara sahip olup hem de takım olabildiği için Galatasaray için sonuçlar iyi olacaktır. Mata, Icardi, Mertens çok iyi oyuncular. Gençlik dönemlerinde büyük gelişim gösterdiler. Onların tecrübesi takım içindeki olgunlaşan oyuncuları da geliştiriyor. Çok iyi bir kombinasyon yakaladılar. Galibiyet rekorunun gelmesi böyle açıklanabilir. Galatasaray gerçekten çok parlak bir sezon yapıyor.” dedi.

‘FENERBAHÇE İYİ OYNUYOR AMA…’

Avrupa Ligi’ndeki Sevilla – Fenerbahçe eşlemesi için de konuşan Albert Riera, “Kağıt üzerinde bir diğerinden daha güçlü şeklinde bir değerlendirme yapılabilir, ama pratikte ne olacağını bilemezsiniz. Fenerbahçe bu sezo iyi gidiyor. Ama Galatasaray harika bir sezon yapıyor. Böyle devam ettiği sürece, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı geçebileceğini düşünmüyorum. Sevilla, sakatlıklar olmasa iki aynı ayarda takım çıkartacak güce sahipti. Yedekleri bile 11’de oynayabilecek nitelikte. Çok zor bir maç olacak. Sevilla çok zorlanacak, ama buna rağmen biraz daha favori olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe iyi bir sezon yapıyor; ama Galatasaray iyinin ötesinde; mükemmel bir sezon gerçekleştiriyor” dedi.