Aldatıcı ilanlarla mesken sahibi olmak isteyenleri dolandırmışlar

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Onurlar Grup adıyla sosyal medya hesabı üzerinden açtıkları ilan sayfalarında 75 ve 50 metrelik Bulvarlar üzerinde kendilerine ait olmayan evleri birden fazla kişiye satarak haksız menfaat temin ettikleri belirlenen 3’ü tutuklu 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede para kaptıran 61 kişi mağdur olarak yer aldı.

Diyarbakır’da 5 farklı noktada mağaza açarak sosyal medya hesapları üzerinden birden fazla iş kolunda faaliyet yürüttükleri algısıyla güven telkin ederek 61 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 3’ü tutuklu 6 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

PİYASA ALTI FİYATLA CEZBETTİLER

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların kendi aralarında görev bölümü yaptıkları, ikisinin şirket sahibi, diğerlerinin şirketin farklı iş kollarında yönetici pozisyonunda oldukları belirtildi.

İddianamede, sanıkların açtıkları gayrimenkul satış ofislerinde bazı müteahhit firmaların bilgisi dışında, hiçbir resmiyeti olmayan adi sözleşmelerle aynı konutu birden fazla kişiye sattıkları tespit edildi. Piyasanın daha altında ucuz fiyat teklifleriyle mağdurları cezp ederek tuzağa düşürdükleri belirlenen sanıkların haksız kazanç elde ettikleri vurgulandı.

Sözleşme metinlerine göre sanıkların mağdurlardan konut satışına karşılık bir kısım nakit para aldıkları, parası çıkışmayanlardan da takas adı altında araçlarını alarak üçüncü kişilere satış yaptıkları belirlendi.

TAPUDAN GÖNDERİLMİŞ GİBİ MESAJ GÖNDERMİŞLER

Mağdurların, “Neden piyasanın altında bu kadar ucuza ev satıyorsunuz” sorularına sanıkların, “Temelden aldık, az karla satıyoruz. Beğenmediyseniz, sırada bekleyen çok kişi var, size öncelik verdik. Vazgeçtiyseniz, müşteri hemen hazır” diyerek mağdurları oldu bittiye getirip paralarını aldıkları bildirildi.

Mağdurların evi gezmek için siteye gittiklerinde dairenin müteahhit firma tarafından başka kişiye satışının yapıldığını öğrendikleri belirtildi. Sanıkların para aldıkları mağdurların cep telefonlarına inandırıcı olmak için sanki tapudan gönderilmiş gibi randevu mesajı gönderdikleri, tapuya giden mağdurların kendileri adına bekleyen bir işlem olmadığını öğrendikleri, paralarını geri istediklerinde ise, “Müteahhitle aramızda sorun çıktı, çözeceğiz, biraz sabredin” diyerek oyaladıkları bildirildi.

EVE GİTTİKLERİNDE SATILDIĞINI MÜTEAHHİTTEN ÖĞRENDİLER

Sanıkların bir süre sonra “Şirket kuralları gereği 30 iş günü içinde size ödeme yapılacak” dedikten sonra mağdurların hesabına gönderilmek üzere EFT talimatı görüntüsü gönderdikleri, ardından talimatı iptal ederek ödeme yapmadıkları iddianamede yer aldı.

Mağdurların banka kredisi kullanmak için eve eksper götürmek için evin anahtarını istediklerinde bu kez, “Anahtar saha ekibinde, acele etmeyin” gibi bahanelerle oyaladıkları, mağdurların kendi imkanlarıyla siteye gittiklerinde ise müteahhit ile karşılaştıkları ve bahsi geçen evin kısa süre önce başka bir kişiye satıldığını öğrendikleri, sanıkları aradıklarında ise cevap alamadıkları kaydedildi.

“DAİRELER FİRMAMIZA AİT AYRICA KOMİSYON YOK”

Sanıkların sosyal medya hesaplarına verdikleri ilanlarda, “Daireler firmamıza aittir, ayrıca komisyon bedeli ödemeyeceksiniz” yazılarıyla ve görsellerle ultra lüks evlerin fotoğraflarını paylaşarak mağdurların altınlarını bozdurup, araçlarını sattırıp paralarını aldıkları anlatıldı.

“O EV MÜTEAHHİDİN VE SATILDI”

Sanıkların internet sitesine verdikleri bir ilan üzerine, mağdurların sanıkların satış ofisine gittikleri fiyatta anlaştıkları, tapu devrinin yapılmaması üzerine satın aldıklarını düşündükleri eve gittiklerinde kapıcının, “O ev müteahhite aittir” diyerek dolandırıldıkları rakamın üzerinde bir fiyatla satıldığını öğrendikleri belirlendi. Parasını geri istediklerinde inandırıcı olmak için Whapsapp üzerinden EFT görüntüsü gönderdikleri, ardından bu talimatı iptal edip ödeme yapmadıkları vurgulandı.

SAHİPLERİ İL DIŞINDA OLAN BOŞ EVLERİ İLANA KOYMUŞLAR

Sanıkların sahipleri il dışında olan ve satış ilanlarında gördükleri evleri kendi sayfalarında ilana koydukları, bu durumdan haberdar olan mal sahiplerine “Evinizi biz almak istiyoruz” diyerek küçük bir kaparo gönderip güven verdikten sonra evi üçüncü kişilere satış yaparak hem gerçek sahibini, hem de alıcı kişiyi dolandırdıkları bildirildi.

KAĞIT ÜZERİNDE BOŞ ARSA GÖSTERİP DOLANDIRDILAR

Bağcılar bölgesinde boş bir araziyi kâğıt üzerinde gösterip “Buraya lüks bir site yapacağız” dedikleri, 12 ay sonunda site yapmadıkları gibi mağdurlara kira ödemesi de yapmadıkları öğrenildi. Bazı mağdurlara ise etrafı çelik bariyerlerle kapatılmış boş bir arsa gösterip, “İş makineleri bozuk, ama yakında başlayacağız” dedikleri belirtilen iddianamede, sanıkların kentte tanınan bazı müteahhit firmaların bilgisi dışında evlerinin sanıklarca satışa çıkarıldığı kaydedildi.

LÜKS EV FOTOĞRAFLARI İLANIYLA KANDIRDILAR

Sanıkların konut haricinde Onur Mobilya adı altında açtıkları mağazada satışını yaptıkları mobilya ve diğer eşyaları paralarını aldıkları halde teslim etmedikleri bildirildi. İddianamede, Onur Grup adıyla gayrı menkul, otomotiv ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirketin çok gösterişli reklam ve sosyal medya hesapları bulunduğu, ancak gerçekte Onur Grup A.Ş adlı başka bir firmanın olduğu, sanıkların bu firmayla hiçbir bağı olmadığı, mağdurların da sanıkların sahibi olduğu Onur Grup’un kurumsal bir firma olduğunu düşünerek paralarını kaptırdığı bilgisi yer aldı.

RESMİ KURUMLAR DA PROJEYİ DOĞRULAMADI

Sanıkların, mağdurlarla aralarındaki ilişkiyi basit bir borç ilişkisi meselesi zeminine çekmeye çalıştıkları, sözde şirket ya da kendi üzerlerine kayıtlı malvarlığı bulunmayan sanıkların icra takibi korkusu dahi yaşamadan çok sayıda kişiyi dolandırdıkları kaydedildi.

İş bitirme ve tamamladığı proje olmadığı halde etkileyici görsel ilanlarla Onur Grup adlı firmanın da adını kullanarak Onur Word, Onur Line ve Vaditepe adıyla üç projeyi hayata geçireceklerine dair müşterileri kandıran sanıkların bu projelerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Belediyelerle yapılan yazışmalara göre, bu isimlerle ruhsatlandırma, proje, yapı kayıt ve diğer resmi belgeler ve inşaatın yapım aşamasından son aşamaya kadar yapılan işlemlere dair hiçbir resmi evraka rastlanılmadığı bildirildi. Sanıklardan kardeş olan E.O, T.O, ile B.E, H.Y, E.T, H.B’nin 60 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.