Aleksandar Pesic… Ada değil Samandıra

Aleksandar Pesic, Hull City’yi satın alan Acun Ilıcalı’nın teklifini “İstanbul’da kalacağım” diyerek geri çevirdi. Başkan Süleyman Hurma’dan, Fenerbahçe’ye transferine kolaylık sağlanmasını istedi.

İrfan YİRMİBEŞ

Fenerbahçe’de gündem forvet transferi… Üzerinde durulan isim Süper Lig’de ‘gol krallığı’ koltuğunda oturan Karagümrüklü Aleksandar Pesic…

Sarı-lacivertliler, ceza alanında yer kaplayan, aynı zamanda gol vuruşu olan Sırp futbolcuyu renklerine katmak istiyor. Pesic de kariyerine Samandıra’da devam etmeyi arzuluyor. Öyle ki Hull City’yi satın alan Acun Ilıcalı, bu oyuncuyu İngiltere 2. Ligi’ne transfer etmek istedi. Yıldız oyuncu ise teklifi İstanbul’da kalmak adına reddetti. Pesic, kulüp başkanı Süleyman Hurma’dan da Fenerbahçe’ye transferine kolaylık gösterilmesini istedi.

Fenerbahçe’nin ilk teklifi 2 milyon Euro olurken Karagümrük 3.5 milyon Euro talep ediyor. Kanarya, aradaki farkı Sinan Gümüş ve Max Meyer gibi isimleri takasta vererek kapatmak amacında. Ali Koç ile Süleyman Hurma’nın bu konuda yüz yüze görüşecekleri belirtiliyor.

VOLKAN DEMİREL SOĞUK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Pesic’in ayrılmasına kesin bir dille karşı çıkıyor. Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Demirel, Sırp yıldıza ihtiyacı olduğunu yönetime bildirdi.

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